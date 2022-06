MIMO 2022: biglietti, date, programma, mappa

Dal 16 al 19 giugno prenderà vita un evento che radunerà 500.000 appassionati delle quattro ruote, nella seconda edizione del MIMO Milano Monza Motor Show. Tantissimi i Marchi presenti che si troveranno tra le strade del Capoluogo lombardo e in Brianza, con eventi statici e dinamici pronti a soddisfare ogni tipo di curiosità ed esigenza. Il taglio del nastro avverrà davanti all’hospitality MIMO Center, il quartier generale della manifestazione che sorgerà in piazzetta Reale, all’interno di piazza Duomo.

Andrea Levy, Presidente MIMO Milano Monza Motor Show, ha dichiarato con entusiasmo:

La 2ª edizione sarà una festa ad accesso gratuito per il pubblico, che potrà passeggiare tra le pedane dove saranno esposte le ultime novità delle case auto e moto. Il momento clou sarà la Premiere Parade di giovedì 16 giugno ore 19 sul red carpet attorno al Duomo, la parade che porterà a sfilare insieme tra il pubblico dalla più sostenibile delle citycar alle più esclusive e performanti hypercar. Un altro grande appuntamento sarà all’Autodromo Nazionale di Monza sabato 18giugno, a partire dalle ore 11, quando cominceranno ad arrivare gli equipaggi della 1000Miglia, seguiti dalle supercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia.

Programma

Il pubblico potrà vedere in modo gratuito le auto e le moto esposte nel centro di Milano da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022, dalle ore 9 alle ore 23. Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno i luoghi designati delle esposizioni statiche, dove ogni pedana avrà un codice QR che, inquadrato, rimanderà a una pagina sul sito di MIMO, sulla quale il pubblico potrà scovare tutte le info tecniche del modello, le immagini, i video e le promozioni dei vari Brand dedicate alla rassegna.

MIMO: test drive urbani

Ci sarà anche un’area dedicata ai Test Drive organizzata in collaborazione con Enel X Way in viale Gadio, adiacente al Castello Sforzesco, aperta al pubblico dal 16 al 19 giugno dalle ore 9 alle ore 19. Qui si potranno provare oltre 30 modelli proposti dai costruttori che coprono tutte le tecnologie (100% elettriche, ibride e termiche a basso impatto ambientale) con percorsi su strade urbane.

Nel cuore di Monza

Sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 Monza e il suo Autodromo apriranno le porte alla passione, con un programma gratuito per il pubblico in possesso del MIMO Pass. Sabato 18 giugno, ci sarà il passaggio della 40ª edizione della storica 1000 Miglia nella quarta e ultima tappa della gara: gli equipaggi faranno il loro ingresso all’Autodromo alle ore 11, preceduti dalla sfilata del Tributo Ferrari, per effettuare l’ultima prova cronometrata fino al primo pomeriggio. Alle ore 15 di sabato 18 giugno avrà luogo anche la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, la parata dei giornalisti automotive, alla guida delle ultime novità delle case auto partecipanti a MIMO. Alle ore 18 arriveranno le supercar e hypercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia provenienti da Torino, Milano e Varano de’ Melegari: dopo aver sfilato a Villa Reale, gli equipaggi affronteranno la stessa prova cronometrata affrontata poco prima dalla 1000 Miglia.

Domenica 19 giugno sarà il giorno destinato ai proprietari di supercar e hypercar Autodromo nazionale di Monza: gli appassionati potranno iscriversi ai track day dedicati dalle 9 alle 18 per andare in pista con la propria auto in slot riservati di 25 minuti. Il nome forte del giorno è Pagani che al mattino e al pomeriggio svolgerà hot lap in pista con le sue hypercar. Chiuderà la giornata la parata in pista di Cars&Coffee, il raduno internazionale di appassionati e collezionisti di hypercar e supercar da sogno.

Biglietto

Il MIMO Pass è gratuito ma fondamentale per godersi a pieno il MIMO 2022. Questo ticket elettronico gratuito consentirà ai visitatori l’accesso a tutte le aree della manifestazione, come i test drive nel centro di Milano e l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il MIMOPass garantirà, inoltre, ingressi scontati ai principali musei di Milano e Monza: scaricando il proprio accredito elettronico gratuito dal sito www.milanomonza.com, i visitatori potranno usufruire di sconti per ingressi al Duomo di Milano, ai Musei Civici di Milano e Monza, e a molti altri, nonché ricevere sconti dedicati per hotel, trasporti e impianti sportivi.

I modelli visibili

Ecco tutti i modelli che è possibile ammirare in occasione del MIMO 2022:

Aiways Leasys RentU5, Alfa Romeo Tonale, Aston Martin DBS, Aston Martin DBX 707, Bentley Continental GT V8 Convertible, Bentley Bentayga S, Chevrolet Corvette Stingray, Citroën Nuovo Suv C5 Aircross Hybrid, Dodge Challenger SRT Jallbreak,DR3.0, DR 5.0, DR 6.0, DR 7.0, DS4 E-Tense, Energica Experia Green Tourer, EVO3, EVO4, EVO5, EVOCross 4, Ferrari 296 GTB, Fiat New 500e la prima by Bocelli, Harley Davidson Pan America Special, Harley Davidson Nightster, Hyundai Ioniq5, Hyundai Spot, Hyundai Kona Electric, Hyundai Tucson Plug-In Hybrid, Honda Civic e:HEV Sport, Honda HR-Ve:HEV Advanced Sport Pack, Honda Jazz Crosstar Executive eCVT, Honda Hondae, ICKXK2, Jeep Grand Cherokee 4xe, Kawasaki Ninja NH SX, KIA Niro, Lamborghini Huracàn Tecnica, Lancia Y Ferretti, Lexus NX, Mazda CX-60,McLarenArtura by MSO, McLaren Senna, Mercedes-Benz AMG SL, Mercedes-Benz Classe E Coupé, Mole Urbana eMole Costruzione artigianale, MV Agusta MV Superveloce, Nissan Ariya, Opel Nuova Astra Plug-in Hybrid, Pagani Huayra R, Pagani Huayra Roadster BC, Peugeot Nuova 308 SW Plug-In Hybrid, RAM1500 Limited NightEdition, Soriano Motori Giaguaro, Sportequipe S1, Sportequipe S5, Sportequipe S6,Sportequipe S8, SuzukiJimny Pro, Toyota Nuova Corolla Cross, Touring Superleggera Arese RH95, ZagatoMostro Barchetta Zagato by Maserati, ZeroMotorcycles SR.

Dove trovare i modelli in esposizione

In Piazza Duomo : McLaren Elva, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG GT BlackSeries, Merceders-Benz McLaren SLR, Ferrari F12tdf, Pagani Imola, Porsche 918 Spider. Incorso Vittorio Emanuele Jannarelly Design-1,Lamborghini Murcielago SV, Porsche 1973Carrera RS lightweight, Porsche 964 RS 3.8.

: McLaren Elva, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG GT BlackSeries, Merceders-Benz McLaren SLR, Ferrari F12tdf, Pagani Imola, Porsche 918 Spider. Incorso Vittorio Emanuele Jannarelly Design-1,Lamborghini Murcielago SV, Porsche 1973Carrera RS lightweight, Porsche 964 RS 3.8. In via Monte Napoleone : Dallara Stradale, Lamborghini Aventador Ultimae Roadster, Ferrari 812 Competizione.

: Dallara Stradale, Lamborghini Aventador Ultimae Roadster, Ferrari 812 Competizione. In via Mercanti : BMWM3 Competition Xdrive,BMW M1000RR.

: BMWM3 Competition Xdrive,BMW M1000RR. All’Autodromo di Monza: Lamborghini Huracán STO, Lamborghini Super Trofeo, Lamborghini Urus, McLaren Elva, Pagani Huayra R, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG45S, Mercedes-Benz AMG CLA45S Coupé, Mercedes-Benz AMG GLA 45S, Sportequipe 5, Sportequipe 6, Sportequipe7, SportequipePK8, Fondazione Macaluso con Lancia Beta Montecarlo Turbo e la Lancia LC1, Scuderia del Portello con Alfa Romeo De Tomaso F1, Alfa Romeo Giulietta Spider “Sebring”, Alfa Romeo 1900 TI Super, Alfa Romeo Giulia 1600 “Pechino-Parigi 2016”,Giulia TI Super.

Test drive: quali auto si possono provare

Ecco i modelli dei test drive: AiwaysU5, Alfa Romeo Tonale, Citroën C5 X Hybrid Plug-In, Citroën Ami 100% Electric, DS4 E-TENSE, Fiat Nuova 5003+1, Hyundai IONIQ5, Hyundai KONA Electric, Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid e Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid, Honda HR-V e:HEV Advance Style, HondaHR-V Full Hybrid, Honda Jazz e:HEV Executive, Honda Honda e Advance 17’’, Jeep Wrangler 4xe, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Mazda MX-30, Mazda3, Nissan Ariya, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, Opel Nuova Astra Plug-In Hybrid e Peugeot Nuovo Suv e-2008, Seres 3.

MIMO 2022: la mappa

Di seguito la mappa utile per orientarsi al MIMO 2022.