Hamilton e Brad Pitt insieme in un nuovo film sulla Formula 1

La Apple Original Films si è accaparrata i diritti per produrre un film sulla F1 con Brad Pitt come protagonista. Presente anche Lewis Hamilton.

L’attenzione sulla F1 resta molto alta: non solo lo spettacolo in pista è assicurato e il calore del pubblico si fa sentire su ogni tracciato, ma anche il grande schermo è molto interessato a quello che ruota intorno al Circus. E’ stato infatti annunciato un nuovo film sulla Formula 1.

La nuova pellicola uscirà ad alcuni anni di distanza dal successo di “Rush”, film di Ron Howard che ha portato sul grande schermo la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda, e soprattutto dopo “Drive to Survive”, la serie Netflix sulle vicende della Formula 1.

La produzione è della Apple Original Films: l’azienda americana ha messo in cantiere un progetto multimilionario con Brad Pitt protagonista, ma è ancora quasi tutto da scoprire.

Un cast d’eccezione

Quello che conosciamo finora è che come fondamenta di questa pellicola ci saranno alcuni dei volti più importanti di Hollywood: il già citato Brad Pitt, Jerry Bruckheimer come produttore e Joseph Kosinski, reduce dal successo di “Top Gun, Maverick” come regista.

Compensi legati agli incassi

Per battere la concorrenza, Apple Original Films ha strappato i diritti grazie a una vincente strategia sulla distribuzione dei compensi previsti, infatti questi saranno legati agli incassi al botteghino. La strategia della “Mela” prevede di portare il film al cinema, affiancando la visione tradizionale in sala allo streaming, ma la scelta di differenziare i cachet in maniera aggressiva è stata determinante per ottenere la priorità sulle altre case produttrici.

Per adesso non si conosce ancora quale sarà la vicenda narrata, quindi non sappiamo se Brad Pitt salirà su una monoposto del passato per raccontare una storia reale, o se assisteremo a qualcosa di inedito e fantasioso. Al momento sembra che ciò potrebbe bastare per attirare la curiosità degli appassionati.

Hamilton nel nuovo film sulla Formula 1

A completare un pacchetto interessante ruota anche la figura di Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di F1 si sarebbe prestato a fare da consulente in prima persona per rendere l’atmosfera più reale e credibile, ma non escludere che possa anche prendere parte al film con un cameo. D’altronde non sarebbe la prima volta per il pilota inglese, dato che ha già partecipato in “Cars 2” e “Cars 3”, oltre alla commedia “Zoolander 2”.