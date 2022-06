Cavalcade Icona: il tour dedicato alle Ferrari Monza

Le Ferrari Monza SP1 e SP2 sono tra le vetture più iconiche e particolari nate negli ultimi anni, delle auto speciali prodotte in pochissimi esemplari che rappresentano al meglio l’esclusività e la storicità – in chiave moderna – della produzione del Cavallino Rampante. Ispirate alle macchine da corsa del passato, le Monza SP1 e SP2 catturano l’occhio e riempiono l’orecchio con il loro sound inconfondibile. La Casa di Maranello ha deciso di organizzare un evento, il Cavalcade Icona, dedicato solo a loro, un tour che le riunisce e le porta in giro per l’Italia.

80 Ferrari Monza protagoniste

Ottanta Ferrari Monza provenienti da oltre venti nazioni parteciperanno alla prima edizione di Cavalcade Icona. L’evento è nato per mettere insieme queste auto presentate nel 2018, che sono le capostipiti della linea ‘Icona’ che celebra la tradizione Ferrari con un design che supera le barriere del tempo. Il tour prenderà forma dall’11 al 16 giugno, avrà come tappa di partenza Milano e avrà come traguardo finale Fiorano, luogo simbolo delle corse per la Casa di Maranello.

Un tour tra i luoghi simbolo del Cavallino

La Cavalcade accompagnerà clienti e collezionisti di tutto il mondo nei luoghi che hanno segnato la storia di Ferrari, nel circuito dove Enzo, il Drake, visse la sua avventura sportiva che ancora oggi infiamma milioni di appassionati in ogni parte del mondo. In queste giornate gli equipaggi visiteranno altri luoghi tipici della tradizione Ferrari come il circuito di Monza, città d’arte come Bergamo e Cremona, nonché i paesaggi suggestivi del Lago Maggiore e delle sue Isole Borromee.

Un’occasione per tutti i Ferraristi

Per tutti gli appassionati del Cavallino, in ogni città attraversata dalla Cavalcade, sarà possibile ammirare questi gioielli così preziosi ed esclusivi. Le occasioni per poter vedere le Ferrari Monza sono: