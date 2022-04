Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: anche per le elettriche

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 con le nuove tecnologie migliora a livello di tenuta sull’asciutto, sul bagnato, in frenata ed è anche per le elettriche

Si chiama Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 e gli amanti della guida sportiva con auto ad altissime prestazioni sanno già di cosa stiamo parlando, nello specifico si tratta dell’ultimo prodotto di una gamma per automobilisti ultra esigenti che può soddisfare anche i proprietari di auto elettriche.

Più performante, silenzioso, e sostenibile

Rispetto all’Asymmetric 5 troviamo un nuovo sistema di resine che consente allo pneumatico di adattarsi meglio alla strada al fine di garantire una maggiore aderenza su superfici asciutte, bagnate ed in frenata. Tutto questo grazie ad una maggiore flessibilità, ad un’impronta che si adatta allo stile di guida dell’automobilista, e ad un fianco capace di adattarsi alle variazioni di carico. Ma non è tutto, perché la nuova tecnologia a livello di mescole aiuta a ridurre la resistenza al rotolamento ed il rumore, precisamente di 1dB, come riporta l’etichetta. Ciò significa che anche i proprietari di vetture elettriche ed ibride potranno beneficiare di tali vantaggi.

Tante misure entro il 2023

Disponibile nelle misure più popolari abbinate a cerchi da 17,18, 19, e da 21 pollici, dal prossimo anno consentirà una scelta di altre 65 misure per ruote che possono arrivare fino a 22 pollici. Insomma, una gamma estesa per una vasta schiera di automobilisti e per diverse vetture prestazionali.

Laurent Colantonio, Regional Technology Director EMEA, Goodyear, ha dichiarato: “Eagle F1 Asymmetric 6 è l’ultimo prodotto della nostra pluripremiata gamma di pneumatici ad altissime prestazioni. Dotato di innovazioni chiave per migliorare le prestazioni su asciutto, la frenata e il comportamento su bagnato, è pronto per le prestazioni più estreme e allo stesso tempo per accompagnare gli automobilisti nei loro tragitti quotidiani. Siamo orgogliosi di collaborare con le principali case auto per sviluppare la mobilità di nuova generazione; ecco perché Eagle F1 Asymmetric 6 si adatta ai requisiti dei veicoli elettrici ed è pronto a portare la mobilità elettrica verso nuovi traguardi”.