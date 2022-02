Pirelli Scorpion SUV: nuova gamma 2022, prestazioni e sicurezza

Estivo, All Season e invernale: tre tipologie di prodotto che portano in dote le più recenti tecnologie rivolte al miglioramento della resa, della risposta e della durata chilometrica nell’utilizzo da parte degli Sport Utility anche ad alimentazione elettrica.

Con la sempre più diffusa presenza di veicoli “a ruote alte” sul mercato (l’incidenza di SUV e Crossover si avvicina in Europa al 50% sul totale delle nuove immatricolazioni; ed è da considerare anche il settore dei veicoli ad elevata elettrificazione, ovvero Plug-in Hybrid e 100% elettrici, che necessitano di tecnologie differenti nello studio degli pneumatici per via del maggior peso e dell’erogazione di coppia costante nella guida in elettrico), i “big player” del settore tyre orientano da tempo i propri studi sullo sviluppo di tecnologie in grado di assecondare al meglio le caratteristiche dei SUV.

Fra questi c’è Pirelli, che nel 2022 compie 150 anni ed affronta la nuova stagione sportiva con il debutto delle nuove gomme da 18″ per la Formula 1 e degli pneumatici adatti all’utilizzo da parte della nuova categoria ibrida nel WRC.

Più di 35 anni di storia

La prima “big news” 2022 di Pirelli dedicata alla guida di tutti i giorni viene rappresentata dalla nuova gamma di pneumatici Scorpion per SUV, ultima evoluzione in ordine di tempo di una “famiglia” presente in continua evoluzione dal 1986 (la prima applicazione, che Pirelli studiò specificamente, fu il “super-fuoristrada” Lamborghini LM002), e che si segnalò immediatamente per le innovazioni portate in dote: dalle “alette” laterali utili a migliorare il “galleggiamento” del veicolo sulle sabbie desertiche – tanto nelle in condizioni di normale pressione di gonfiaggio, quanto in condizioni “run flat” – all’adozione della cintura in acciaio con nylon a Zero Gradi in modo da irrobustire ulteriormente la carcassa donando nello stesso tempo la necessaria flessibilità alla struttura per minimizzare le vibrazioni, migliorare la resistenza agli urti ed aggiungere rapidità di risposta nelle manovre improvvise.

Nel Terzo Millennio, la “stirpe” Pirelli Scorpion è stata via via rinnovata con il ricorso a soluzioni sempre più “environmental friendly” e con performance adatte all’evolversi dei mercati auto, in principal modo il segmento Sport Utility.

La composizione di gamma

Nello specifico, Pirelli Scorpion 2022 – la nuova gamma è stata presentata in un evento streaming con la partecipazione di Francesco Sala (Executive Vice President Region Europe), Aldo Nicotera (Chief Commercial Officer Region Europe) e Paolo Brivio (Chief of Product Development) – si articola su tre tipologie di prodotti:

Estivo ;

; All Season ;

; Invernale.

Elenchiamo le misure già disponibili sul mercato per la nuova lineup Pirelli Scorpion SUV.

Pirelli Scorpion estivo : proposto in Europa in 36 differenti misure, con range di diametro compreso fra 18” e 21”, ed oltre 48 omologazioni ottenute, il 75% delle quali riguardano i veicoli elettrici;

: proposto in Europa in 36 differenti misure, con range di diametro compreso fra 18” e 21”, ed oltre 48 omologazioni ottenute, il 75% delle quali riguardano i veicoli elettrici; Pirelli Scorpion All Season SF2: viene proposto, nella fase di “lancio” commerciale, in 33 misure con diametro compreso fra 17” e 21”.

Ecosostenibilità e performance

“Base di partenza” per lo sviluppo della nuova lineup Scorpion SUV 2022, l’approccio di progettazione “Eco-Safety”, rivolto ad abbinare basso impatto ambientale (ovvero bassa resistenza al rotolamento, ridotto rumore di rotolamento ed elevato chilometraggio) con le migliori performance in materia di sicurezza di guida (spazi di frenata brevi, aderenza, stabilità del veicolo, basso rischio di aquaplaning) in virtù di numerose innovazioni adottate nei materiali e con l’impiego dei più aggiornati strumenti di virtualizzazione nelle fasi di progetto.

Nuovo Scorpion estivo

Provvisto di un nuovo disegno asimmetrico del battistrada – progettato per migliorare, insieme alla maggiore rigidezza della struttura ed alla peculiare conformazione degli incavi longitudinali e laterali, la risposta alla frenata su asciutto ed in presenza di fondo bagnato -, Pirelli Scorpion “summer” di nuova generazione garantisce altresì una minore resistenza al rotolamento e, quindi, aiuta l’ottimizzazione dei consumi e delle emissioni, nonché l’efficienza dei veicoli elettrici. La nuova etichettatura europea pone in effetti Pirelli Scorpion estivo nelle classi A e B per resistenza al rotolamento.

Di seguito le caratteristiche tecniche.

Mescola con gomma sintetica di ultima generazione , ereditata dall’expertise tecnologica applicata al nuovo Cinturato P7 ed ulteriormente irrigidita con l’impiego di silice, resine specifiche per aumentare il grip e polimeri funzionalizzati (materiali elastomerici innovativi per migliorare l’interazione con la silice stessa, e che modificano il proprio comportamento in base alle temperature di esercizio), in modo da garantire bassa resistenza al rotolamento, ottime prestazioni di frenata sul bagnato e l’omogeneo consumo del battistrada lungo l’intera “vita operativa” dello pneumatico;

, ereditata dall’expertise tecnologica applicata al nuovo Cinturato P7 ed ulteriormente irrigidita con l’impiego di silice, resine specifiche per aumentare il grip e polimeri funzionalizzati (materiali elastomerici innovativi per migliorare l’interazione con la silice stessa, e che modificano il proprio comportamento in base alle temperature di esercizio), in modo da garantire bassa resistenza al rotolamento, ottime prestazioni di frenata sul bagnato e l’omogeneo consumo del battistrada lungo l’intera “vita operativa” dello pneumatico; Ricorso ad un procedimento brevettato da Pirelli, anch’esso “ereditato” dall’esperienza nel mondo delle competizioni, che permette la massimizzazione dell’omogeneità dei componenti della mescola con l’obiettivo di migliorare le performance del prodotto più a lungo sui diversi fondi stradali, in particolar modo sul bagnato.

L’impiego di un battistrada più rigido, l’innovativo disegno dei tasselli ed una nuova mescola hanno permesso, spiegano i tecnici Pirelli, di migliorare le performance di frenata su asciutto (+7%) e bagnato (+7%) rispetto al precedente Pirelli Scorpion Verde: i valori di etichettatura europea riferiti a queste “voci” sono in effetti di Classe A o B.

Scorpion All Season SF2

Dedicato agli automobilisti che vogliono essere sempre in regola con l’obbligo di pneumatici invernali nella stagione fredda senza dovere preoccuparsi del cambio gomme estate-inverno, è in effetti provvisto sulla spalla di marcatura “M+S” e 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake: indicazione che certifica l’avvenuto superamento dei test, condotti in base a determinate condizioni meteo e stradali, disposti dal regolamento UE n. 117 in cui viene preso in considerazione uno pneumatico-tipo, codificato SRTT- Standard Reference Test Tyre prodotto da almeno 30 anni dalla medesima Casa costruttrice e che possiede caratteristiche intermedie): questo significa, di fatto, che si tratta di uno pneumatico omologato per l’uso invernale.

La mescola ed il disegno del battistrada si ispirano a quelli adottati per Pirelli Cinturato, con una serie di atout legati alle caratteristiche SUV, che riassumiamo di seguito.

Battistrada a disegno direzionale , con numerosi incavi “a V” che trattengono la neve per favorire il controllo del veicolo su fondi innevati, ed aiutano – nella guida sotto la pioggia – a far defluire l’acqua, in maniera di mantenere sempre il contatto con il suolo, aiutando a prevenire improvvisi e pericolosi fenomeni di aquaplaning;

, con numerosi incavi “a V” che trattengono la neve per favorire il controllo del veicolo su fondi innevati, ed aiutano – nella guida sotto la pioggia – a far defluire l’acqua, in maniera di mantenere sempre il contatto con il suolo, aiutando a prevenire improvvisi e pericolosi fenomeni di aquaplaning; Lamelle battistrada adattive : si mantengono in posizione “aperta” nella guida invernale ed a basse temperature, per migliorare ulteriormente la frenata su neve, e si richiudono in caso di frenata su asfalto asciutto o bagnato: un comportamento che aumenta la rigidità dei tasselli con l’obiettivo di favorire l’aderenza, e “trasformare” così lo pneumatico in gomma estiva al di fuori di un contesto di guida “winter”;

: si mantengono in posizione “aperta” nella guida invernale ed a basse temperature, per migliorare ulteriormente la frenata su neve, e si richiudono in caso di frenata su asfalto asciutto o bagnato: un comportamento che aumenta la rigidità dei tasselli con l’obiettivo di favorire l’aderenza, e “trasformare” così lo pneumatico in gomma estiva al di fuori di un contesto di guida “winter”; Tasselli rinforzati e maggiorati nelle dimensioni rispetto a quelli utilizzati su Pirelli Cinturato All Season SF2, e studiati per mantenere una geometria ad ingresso progressivo in impronta, a vantaggio di una minor emissione di rumore di rotolamento;

rispetto a quelli utilizzati su Pirelli Cinturato All Season SF2, e studiati per mantenere una geometria ad ingresso progressivo in impronta, a vantaggio di una minor emissione di rumore di rotolamento; Mescola del battistrada a doppio effetto (morbido e adattabile; rigido e stabile) in modo da assecondare al meglio la risposta dinamica del veicolo in base alle più varie condizioni di marcia invernali ed estive. Questo meccanismo avviene grazie alla presenza di innovativi componenti, fra i quali si segnalano materiali polimerici bifasici legati alle particelle di silice, soluzione che garantisce, oltre che una mobilità alle basse temperature, anche una bassa resistenza al rotolamento, per un minor consumo di carburante o una maggior durata delle batterie. Tecnicamente, le varie misure del nuovo Pirelli Scorpion All Season SF2 sono tutte (ad esclusione di quelle “run flat”) certificate nelle classi A e B della nuova etichettatura europea riguardo alla resistenza al rotolamento. Inoltre, la nuova mescola – più rigida – è stata sviluppata per supportare al meglio un più ampio spettro di temperature di esercizio rispetto al precedente Scorpion: ne conseguono un minore consumo del battistrada ed il mantenimento delle migliori prestazioni della gomma lungo il suo intero arco di vita, oltre che una maggiore resa chilometrica.

Pirelli Scorpion Winter 2

Al centro dell’attenzione dei tecnici Pirelli nello sviluppo del nuovo pneumatico invernale dedicato ai SUV, la sicurezza degli automobilisti in tutte le condizioni-tipo della stagione fredda: dal fondo stradale bagnato a quello innevato, dall’asfalto viscido alle strade asciutte ed a temperature rigide.

Anche nel caso di Pirelli Scorpion Winter 2, le novità apportate dal nuovo pneumatico invernale della gamma “Cinturato” sono state adattate all’utilizzo SUV, mediante il ricorso ad un battistrada con lamelle a geometria variabile “allungabili”. Si tratta, nello specifico, di elementi 3D che modificano la propria forma in base al consumo del battistrada: da una forma lineare ad una forma “a zig-zag” che contribuisce ad aumentarne la superficie e l’efficacia. In questo modo, spiegano gli ingegneri Pirelli, il nuovo Scorpion Winter 2 è in grado di assicurare elevate prestazioni su neve, bagnato e asciutto anche quando è usurato: di conseguenza la sua “vita operativa” si allunga rispetto alla serie precedente.

Di seguito le caratteristiche principali.

51 metri di lamelle (corrispondenti a circa il 20% di superficie utile alla tenuta su fondo innevato rispetto al precedente Scorpion Winter);

(corrispondenti a circa il 20% di superficie utile alla tenuta su fondo innevato rispetto al precedente Scorpion Winter); Tasselli rinforzati e dalle dimensioni aumentate in relazione al Pirelli Cinturato, in modo da assecondare le caratteristiche dei SUV di ultima generazione e per conferire, insieme alla mescola, una maggiore aderenza e garantire sicurezza nelle fasi di frenata e nella guida su neve e bagnato;

in relazione al Pirelli Cinturato, in modo da assecondare le caratteristiche dei SUV di ultima generazione e per conferire, insieme alla mescola, una maggiore aderenza e garantire sicurezza nelle fasi di frenata e nella guida su neve e bagnato; Innovativa mescola che utilizza polimeri liquidi – funzionali al miglioramento della risposta dello pneumatico su fondo stradale bagnato e innevato, nonché all’aumento della resa chilometrica – in un processo brevettato da Pirelli che deriva dalla propria lunghissima expertise nel Motorsport.