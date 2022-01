Formula E: Mortara vince Gara2 nella notte di Ad Diriyah

Il pilota Venturi sale sul podio con Frijns e Di Grassi dopo una corsa terminata in regime di safety car nella Gara 2 di Ad Diriyah

La prima tappa della Formula E 2022 arriva all’atto conclusivo con la Gara2 di Ad Diriyah, in cui De Vries parte in pole position davanti a Mortara. Sulla carta il campione del mondo in carica parte favorito, ma in questa categoria i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

I piloti scattano al via senza incertezze con le posizioni congelate

Nessuna sorpresa in partenza con i primi 5 che scattano senza problemi di sorta e De Vries subito al comando della gara. Dietro invece Vandoorne, partito 12esimo, inizia la sua rimonta e guadagna una poisizione, Da Costa subisce il sorpasso da Dennis e, a 40 minuti dalla fine, va in difficoltà, favorendo anche il sorpasso di Wehrlein e sprofondando rapidamente in decima posizione. Inizia ad essere possibile attivare l’attack mode, e Vandoorne, Dennis e Rowland ne approfittano. Anche Frijns e Lotterer li seguono, così come De Vries e Mortara.

Le Venturi prendono la testa della corsa

Mancano poco più di 33 minuti alla fine e Mortara deve difendersi da Frijns, che sembra intenzionato a prendersi la sua seconda posizione. In scia al pilota della Envision però c’è Di Grassi, compagno di squadra di Mortara, che punta la terza posizione di Frijns. Il brasiliano però fa molto di più: supera sia Frijns e riesce addirittura a sopravanzare De Vries prendendosi la testa della corsa. In seguito anche Mortara, che nel frattempo aveva perso terreno per prendere l’attack mode, passa il campione del mondo e le due Venturi vanno in testa a 25 minuti dalla fine.

Mortara è il nuovo leader della corsa

Mortara è on fire e supera Di Grassi e diventando il nuovo leader di Gara2. Poi tocca a Lotterer dare spettacolo superando Frijns il quale però si riprende la quarta posizione provvisoria ai danni del pilota Porsche. Quindi, va in scena il dramma sportivo di De Vries, che tenta il colpaccio con l’attack mode ma non riesce a prendere i due piloti Venturi, anzi perde anche la terza posizione a favore di Frijns mettendo a rischio il podio. Successivamente viene superato da Vergne, perde la quarta posizione, subisce il sorpasso di Vandoorne, e finisce al decimo posto. A 12 minuti dalla fine i sorpassi non accennano a diminuire: Frijns supera Di Grassi e passa al secondo posto provvisorio; poi, ad 8 minuti dal termine, entra la safety car per la bandiera gialla sventolata al fine di recuperare la Mahindra di Sims finito contro le barriere.

La corsa finisce in regime di safety car e Mortara vince

La gara si avvia alla conclusione dietro la safety car con Mortara che trionfa davanti a Frijns ed al suo compagno di squadra Di Grassi. Solamente decimo De Vries che chiude anche dietro al compagno di squadra Vandoorne giunto settimo al traguardo.