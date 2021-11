Hankook Kinergy 4S 2: pneumatici all-season con prestazioni superiori

Gli pneumatici all-season Hankook Kinergy 4S 2 rappresentano la soluzione per gli automobilisti che cercano aderenza e motricità durante tutto l’anno ed in ogni condizione di fondo stradale.

Sicurezza e prestazioni in ogni condizione di fondo stradale e meteo, tutto l’anno, senza dover effettuare il cambio degli pneumatici. Questo è l’obiettivo che si è posto il produttore premium Hankook nello sviluppo del suo pneumatico all season di ultima generazione, pensato specificamente per le condizioni climatiche europee.

Sono molti, infatti, gli automobilisti che preferiscono evitare il cambio stagionale degli pneumatici, ma non vogliono però rinunciare ad elevati standard di sicurezza anche nelle condizioni più difficili, come quelle dell’inverno. Per andare incontro alle esigenze di questi consumatori, Hankook ha progettato un pneumatico specifico facendo confluire in questo prodotto oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo di “all-season”.

Hankook è infatti tra i pionieri in questa nicchia di mercato, avendo iniziato a commercializzare pneumatici di questo tipo fin dalla fine degli anni ’90. Oggi gli pneumatici Kinergy 4S 2 rappresentano la quinta generazione di un prodotto che ormai è un punto di riferimento nel settore.

I vantaggi degli pneumatici all-season

Montare sulla propria auto degli pneumatici che vadano bene tutto l’anno, rispettando le normative imposte dal Codice della Strada, apporta diversi vantaggi rispetto al cambio stagionale tra estive ed invernali, che – lo ricordiamo – rappresenta comunque la soluzione di riferimento per chi ricerca il massimo delle prestazioni nelle rispettive stagioni. Per chi invece è interessato al giusto compromesso, magari perché non abita in zone di montagna oppure perché fa pochi chilometri all’anno, ecco i vantaggi che garantiscono gli pneumatici “quattro stagioni”:

non c’è bisogno di effettuare l’operazione di sostituzione due volte all’anno;

non c’è bisogno di stoccare il treno di gomme che non si utilizza, che può rappresentare un problema per chi non ha un garage oppure non ha abbastanza spazio. Spesso i gommisti offrono questo servizio a pagamento, ma questo costituisce un ulteriore aggravio di costi;

risparmio economico, sia perché si evita l’acquisto di un secondo set di pneumatici, sia perché si eliminano le operazioni di sostituzione presso un gommista e l’eventuale stoccaggio.

Kinergy 4S 2: prestazioni e tenuta costanti tutto l’anno

La principale caratteristica che devono avere gli pneumatici all-season di qualità è quella di fornire prestazioni equilibrate sia in estate che in inverno, garantendo sempre una tenuta di strada sicura ed una motricità adatta alla maggior parte delle situazioni, ad eccezione di quelle estreme. Gli pneumatici Kinergy 4S 2 offrono tutto questo ed in più sono ottimizzati per i climi sempre più mutevoli delle nostre latitudini, essendo stati progettati con particolare riferimento all’Europa.

Gli pneumatici all-season di Hankook rappresentano una valida alternativa al cambio stagionale e ovviamente sono perfettamente conformi al Codice della Strada durante l’inverno (dal 15 novembre al 15 aprile), grazie alla marcatura fiocco di neve (3PMSF). Questo simbolo garantisce che la gomma può essere utilizzata in tutti i Paesi dove è previsto l’obbligo di pneumatici invernali (o in alternative di catene a bordo).

Il Kinergy 4S 2 è stato completamente riprogettato rispetto alla generazione precedente ed è pertanto un prodotto nuovo, che si avvale dell’esperienza ultraventennale di Hankook, tra i pionieri nel segmento degli pneumatici all-season. Il prodotto è in grado di offrire prestazioni estremamente stabili in qualsiasi condizione atmosferica e a qualsiasi temperatura.

Le caratteristiche che fanno la differenza

Il Kinergy 4S 2 combina con successo le caratteristiche di un pneumatico estivo con quelle di un invernale. Il tutto senza perdite di prestazioni a seguito della variazione di temperatura. Inoltre, garantisce una elevata affidabilità su ogni tipo di fondi, dal bagnato all’asciutto, fino alla neve e al ghiaccio.

Silicio e polimeri per la nuova mescola

Uno dei punti di forza dell’Hankook Kinergy 4S 2 è sicuramente la sua mescola specifica, che è stata sviluppata dal produttore coreano apportando diverse innovazioni rispetto al passato. L’unione di silicio e di polimeri, con una elevata percentuale di materie prime rinnovabili, consentono una ottima presa sul bagnato. Sull’asciutto il Kinergy 4S 2 garantisce una rigidità elevata, la massima stabilità in curva ed una precisione di sterzata mai ottenuta prima.

I polimeri funzionalizzati formano un legame ad alta densità con le strutture di ossido di silicio. In questo modo si mantiene una elevata elasticità, necessaria per evitare che la gomma si indurisca alle basse temperature, ma al contempo vengono rallentati i processi di invecchiamento e viene anche ridotta la resistenza al rotolamento. In questo modo il Kinergy 4S 2 presenta una maggiore efficienza nei consumi ed un’usura ridotta, che si traduce in una lunga durata chilometrica.

Battistrada direzionale

Un’altra caratteristica che consente al Kinergy 4S 2 di essere efficace e sicuro sia in estate che in inverno è il battistrada con disegno specifico. I blocchi forma di V fanno presa gli uni sugli altri e in questo modo forniscono una maggiore stabilità. Inoltre, sono presenti due larghe scanalature a due livelli che convogliano l’acqua lateralmente e ne favoriscono la fuoriuscita in caso di forti piogge. Il sistema di drenaggio contrasta efficacemente il pericoloso fenomeno dell’aquaplaning e fa defluire la fanghiglia nevosa.

Lamelle 3D

Il blocco centrale della superficie di rotolamento presenta delle fini lamelle 3D che consentono di aumentare la superficie di contatto e forniscono una presa ottimale sulla neve. La posizione ondulata delle lamelle contribuisce ad aumentare la stabilità in frenata ed a ridurre gli spazi di arresto sia in inverno che in estate, oltre a limitare l’usura con le temperature più rigide.

Ottimi risultati nei test indipendenti

Fin dalla presentazione, gli pneumatici Hankook Kinergy 4S 2 hanno ottenuto risultati di rilievo nei test indipendenti organizzati dalle principali riviste europee di settore. La rivista tedesca Auto Bild ha di recente testato diversi marchi di pneumatici assegnando ad Hankook il primo premio come Top Produttore di pneumatici All Season, apprezzando le eccellenti qualità di guida garantite in ogni condizione meteo, la manovrabilità e gli spazi di arresto ridotti.

66 misure per ogni esigenza

La gamma del Kinergy 4S 2 comprende ben 66 misure per pneumatici con diametro da 14 a 20 pollici, di fatto coprendo la maggioranza delle auto presenti sul mercato. Alcune misure presentano il codice di velocità Y, riservato alle auto sportive con prestazioni fino a 300 km/h. È inoltre disponibile anche la versione dedicata ai SUV, denominata Kinergy 4S 2 X, che allarga ulteriormente la proposta di pneumatici all-season del produttore coreano.