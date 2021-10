Hankook Winter i*cept evo3 e Winter i*cept evo3 SUV: pneumatici invernali progettati per le prestazioni

Il pneumatico invernale premium di Hankook è pensato per garantire sicurezza e piacere di guida in ogni condizione di guida nella stagione fredda.

Durante l’inverno il fondo stradale è particolarmente sdrucciolevole e l’aderenza in ogni condizione diventa di fondamentale importanza non solo per assicurare un elevato livello di sicurezza, ma anche per ottenere una guida piacevole, soprattutto con auto ad elevate prestazioni.

Gli pneumatici invernali Hankook sono progettati proprio per coniugare la massima aderenza su fondi bagnati o ghiacciati con l’emozione e il divertimento di guidare un’auto durante la stagione fredda. Il produttore coreano, infatti, punta ad offrire un’esperienza di guida appagante anche durante l’inverno, coerentemente con la filosofia progettuale Driving Emotion che guida la creazione di ogni suo prodotto e che si realizza attraverso il più avanzato processo di ricerca tecnologica applicata agli pneumatici.

I vantaggi degli pneumatici invernali di qualità

Effettuare annualmente il cambio stagionale delle gomme della propria auto è la scelta preferita dagli automobilisti consapevoli dei rischi dell’inverno e da quelli più esigenti in fatto di prestazioni, ma è anche richiesto dal Codice della Strada nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile (anche se in alternativa è possibile assolvere all’obbligo anche tenendo le catene a bordo della vettura).

Un aspetto su cui è importante porre l’attenzione è che per massimizzare i risultati e ottenere il migliore comportamento possibile dalla propria auto bisogna scegliere prodotti di elevata qualità. Solo così si può beneficiare in pieno dei numerosi vantaggi che apportano gli pneumatici specificamente progettati per quando le temperature diventano fredde (indicativamente sotto i 7°C), tra cui:

Migliore aderenza su neve e fango, condizioni tipiche dell’inverno;

Maggiore aderenza sul bagnato e minore rischio di aquaplanning: la specifica forma del battistrada è studiata per espellere in modo più efficace l’acqua rispetto agli pneumatici estivi, riducendo la possibilità di perdita di controllo del veicolo in presenza di abbondante acqua sull’asfalto;

Riduzione degli spazi di frenata del veicolo in condizioni tipiche della stagione invernale rispetto agli pneumatici estivi (gli spazi di arresto sono ridotti anche fino alla metà) e agli pneumatici all season.

Maggiore tenuta in curva con temperature fredde;

Massima motricità senza doversi fermare per montare le catene, un’operazione complessa che richiede esperienza e tempo, oltre ad essere potenzialmente pericolosa se fatta a bordo strada.

Motricità superiore in abbinamento alla trazione integrale (se il veicolo ne è equipaggiato): in questo caso accrescono il potenziale della trazione 4×4, che invece con pneumatici non adatti come gli estivi risulta inefficace.

Hankook Winter i*cept evo3 e Winter i*cept evo3 SUV

La massima espressione dell’esperienza e della ricerca tecnologica del produttore coreano di pneumatici è oggi rappresentato dagli pneumatici Hankook Winter i*cept evo3, l’ultima generazione di coperture premium per l’inverno progettate per gli automobilisti più esigenti. Si tratta di pneumatici ultra high performance che garantiscono il massimo controllo sulla neve e prestazioni elevate a basse temperature, sia sul bagnato che sull’asciutto.

Inoltre, le coperture Hankook sono pensate per adattarsi al meglio alle mutate condizioni atmosferiche e dell’asfalto che si verificano in Europa. I cambiamenti climatici, infatti, hanno portato ad inverni più miti in cui sono presenti repentini cali della temperatura che causano nevicate o forti piogge. Le coperture Hankook Winter i*cept evo3 sono progettate tenendo conto di queste condizioni e pertanto risultano ottimizzate per la guida invernale in Europa.

Il pneumatico è anche ottimizzato per l’utilizzo su veicoli elettrificati, sia ibridi che elettrici, e si candida ad essere scelto come primo equipaggiamento per vetture di marchi prestigiosi (già oggi Hankook fornisce gli pneumatici di serie per numerosi modelli premium di costruttori europei).

Le caratteristiche

A rendere ancora più affidabile e sicuro il Winter i*cept evo3 sono le sue caratteristiche uniche, frutto della costante ricerca tecnologica degli ingegneri coreani ottimizzata per le esigenze degli automobilisti europei. Queste nuove coperture, infatti, sono state sviluppate dal Centro di ricerca e sviluppo europeo ETC di Hannover, in Germania.

Struttura direzionale del battistrada

Tra le innovazioni degli pneumatici Hankook Winter i*cept Evo 3 c’è l’utilizzo – per la prima volta in assoluto – di una struttura direzionale del battistrada, che è progettata per ottimizzare l’aderenza sulla neve e per ridurre ulteriormente il rischio di aquaplanning. Anche gli spazi di frenata risultano migliorati rispetto al modello precedente, in particolare la distanza è stata ridotta del 10% sul bagnato e del 7% sulla neve.

Disegno del battistrada

Gli pneumatici migliorano ulteriormente le caratteristiche del battistrada già presenti sulle generazioni precedenti di Hankook Winter i*cept Evo. Eccole in dettaglio:

l’elevato numero di intagli per ottimizzare la presa sulla neve;

tasselli più ampi del 5% rispetto al modello precedente;

rispetto al modello precedente; scanalature con modello a forma di V ancora più efficienti;

le esclusive lamelle 3D applicate su tutto il battistrada;

applicate su tutto il battistrada; le scanalature laterali maggiorate del 20% rispetto al modello precedente;

Nuova mescola in silice con additivi speciali

La mescola in silice presenta una elevata capacità di carico e consente di garantire prestazioni sul bagnato mai viste prima. Oltre alle resine naturali, che assicurano la flessibilità della gomma in un’ampia gamma di temperature, vengono utilizzati anche degli speciali additivi che ottimizzano la flessibilità alle basse temperature e al contempo offrono sensibili miglioramenti nell’aderenza sul bagnato.

Cintura in acciaio ad alta resistenza e cordatura aggiuntiva

Lo strato in acciaio a copertura totale incrementa la rigidità del battistrada, mentre la copertura del bordo migliora le prestazioni di sterzatura sui fondi sdrucciolevoli. In più, l’incremento del numero di cordatura in acciaio della cintura migliora le prestazioni di manovrabilità.

Irrigidente delle fibre a doppio strato

L’irrigidente delle fibre della carcassa con caratteristiche a doppio strato garantisce una maggiore resistenza strutturale degli pneumatici in condizioni difficili.

Cerchietto del tallone ad altissimo limite di snervamento

L’elevato limite di snervamento del cerchietto del tallone aumenta il legame tra il cerchio e la giuntura. Questa caratteristica contribuisce ad ottimizzare la stabilità del pneumatico, che rimane saldamente fissato al cerchio anche se sottoposto a sollecitazioni importanti.

Ottimi risultati nei test indipendenti

Lanciati sui mercati internazionali nel 2020, gli pneumatici Hankook Winter i*cept evo3 sono già stati oggetto di test da parte di organizzazioni indipendenti e da parte della stampa specializzata, ottenendo ottimi risultati.

In particolare, l’autorevole rivista tedesca AutoBild, nell’edizione numero 38 del 17 settembre 2020, ha valutato numerosi pneumatici all’interno di una esaustiva prova comparativa. In totale sono stati testati 51 pneumatici della 245/45 R 18 100 V, montati su una BMW Serie 5. Il Winter i*cept evo 3 di Hankook è stato tra i soli 6 pneumatici ad aver ottenuto la valutazione massima (“Exemplary”, cioè valutazione esemplare) e ad essere stato consigliato senza riserve dalla rivista tedesca. Il prodotto è stato valutato anche dalla rivista specializzata in auto sportive AutoBild SportsCars con la medesima valutazione massima nell’edizione numero 11/2020.

50 misure per ogni esigenza

Gli pneumatici Hankook Winter i*cept evo3 sono pensati per i veicoli premium di diverse dimensioni, grazie ad una gamma completa di misure. Sono infatti disponibili per cerchi da 17 a 21 pollici con larghezze da 195 mm ed i 295 mm. La versione progettata specificamente per i veicoli a ruote alte, Hankook Winter i*cept evo3 SUV, è invece disponibile con diametro da 17 a 22 pollici e con una larghezza del battistrada da 215 mm a 315 mm.

Hankook Winter i*cept evo3: le immagini Vedi tutte le immagini +35