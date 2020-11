Fiat 500 elettrica: arriva il car sharing sostenibile LeasysGO!

Il nuovo servizio di sharing potrà contare su un’ampia flotta di 500 elettriche e sarà disponibile nel 2021 nelle città di Torino, Milano e Roma.

Il Gruppo FCA prosegue spedito verso la strada della sostenibilità ambientale offrendo nuovi prodotti e innovativi servizi dedicati alla mobilità alternativa. FCA Bank e la sua controllata Leasys hanno deciso di offrire un nuovo servizio di car sharing che metterà a disposizione degli utenti una flotta composta esclusivamente da Fiat 500 elettriche.

L’inedito servizio potrà essere gestito dagli utenti in maniera veloce ed intuitiva utilizzando un’app dedicata da scaricare gratuitamente su proprio smartphone: in questo modo sarà possibile noleggiare una 500 elettrica della flotta Leasys, pronta a raggiungere le 2.000 unità in condivisione nel corso del 2021.

L’inedito servizio di car sharing, battezzato LeasysGO!, sarà disponibile fino a dicembre 2020 esclusivamente per i dipendenti del Gruppo FCA di Torino, che avranno l’onore di fare da apripista al servizio, mentre nel 2021 il nuovo sharing verrà proposto anche nelle città italiane Milano e Roma, a cui si aggiungeranno anche due importanti città europee come Barcellona e Lione.

Sarà inoltre possibile acquistare il voucher d’iscrizione su Amazon e convertirlo sulla piattaforma digitale LeasysGO!, pagando così una tariffa mensile molto competitiva, comprensiva di 2 ore di mobilità al mese dedicata allo sharing della nuova 500 elettrica. Una volta terminate le 2 ore di noleggio, il costo del servizio passerà in modalità pay-per-use al costo di pochi centesimi al minuto.

La ricarica elettrica dei veicoli sarà totalmente gratuita e verrà effettuata dal team di esperti di LeasysGO!, in questo modo gli utenti non dovranno preoccuparsi di nulla e potranno contare sempre su una 500 elettrica in sharing carica e pronta all’uso.

Ricordiamo che con le 500 elettriche del servizio LeasysGO! sarà possibile accedere alle zone ZTL e ai centri storici delle città, inoltre il parcheggio sulle strisce blu sarà sempre gratuito. Ulteriori informazioni e i dettagli sulle tariffe verranno comunicati ufficialmente nelle prossime settimane.

Fiat 500 elettrica: car sharing LeasysGO! Vedi tutte le immagini +4