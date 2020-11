Alcantara impreziosisce le auto premiate dall’UIGA

Anche la nuova Peugeot 2008 vincitrice dell’ambito riconoscimento può vantare l’uso del nobile materiale prodotto dall’azienda italiana.

Alcantara, celebre azienda italiana specializzata nella realizzazione degli omonimi e raffinati rivestimenti, può vantare un nuovo primato, ovvero quello di aver impreziosito gli abitacoli di tutte le vetture che hanno partecipato al premio di Auto Europa 2021, organizzato dall’UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive).

Andrea Boragno, Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara, intervenendo alla cerimonia di premiazione per l’assegnazione dell’ambito riconoscimento premio, ha espresso la sua soddisfazione per questo risultato. Ricordiamo infatti che anche la vincitrice del premio, la nuova Peugeot 2008, con i rivestimenti in Alcantara per i suoi interni è riuscita ad esaltare al meglio il lato sportivo delle versioni GT del crossover francese.

Ricordiamo inoltre che nella speciale classifica “Vetture Sportive”, la Ferrari SF90 si è aggiudicata la coccarda Gialla per lo stile creato da Flavio Manzoni, ma anche per l’esclusivo “Assetto Fiorano”.

È la prima vettura elettrificata del Cavallino – ha commentato Andrea Boragno che ha inoltre aggiunto – e per questo mi piace pensare che il legame con l’utilizzo di Alcantara, che è Carbon Neutral dal 2009, sia particolarmente stretto. Design e sostenibilità sono due asset fondamentali di Alcantara che ben si legano a questa vettura così grintosa. La coccarda Rossa per le prestazioni è stata assegnata alla Lamborghini Huracán Evo RWD. Per prestazioni senza compromessi che privilegino la leggerezza e il grip sportivo, la scelta di Alcantara soddisfa le esigenze dei costruttori. L’essere Made in Italy e ambasciatrici di questi valori nel mondo, inoltre, è un punto di forza che accomuna entrambe le aziende. La McLaren GT si è aggiudicata la coccarda Blu, sinonimo di originalità, ed anche in questo caso, dove oltre alla performance è stato enfatizzato l’aspetto legato alla personalizzazione estrema, gli interni sono in Alcantara. Automobili da sogno come questa devono essere uniche e realizzate in modo artigianale, su misura per ogni singolo cliente. In questo Alcantara è la scelta perfetta per l’ampia gamma di lavorazioni artigianali, ma allo stesso tempo altamente tecnologiche, per offrire un abitacolo originale e personalizzato.”

