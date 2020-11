Hankook Winter i*cept evo2 e Winter i*cept evo2 SUV: prestazioni e sicurezza in inverno

Gli pneumatici invernali Hankook Winter i*cept evo2 sono sviluppati per garantire una guida sicura e prestazionale in tutte le condizioni della stagione fredda.

Quando arriva la stagione fredda la migliore scelta che un automobilista possa fare per la sicurezza – propria e di tutti gli utenti della strada – è l’installazione di pneumatici invernali. I vantaggi sono sicuramente la migliore aderenza sui fondi a bassa aderenza con neve o ghiaccio, la migliore tenuta di strada e la riduzione degli spazi di frenata quando le temperature sono basse. Ovviamente è importante montare pneumatici di elevata qualità e adatti al tipo di auto, come ad esempio gli pneumatici Hankook Winter i*cept evo2 o Winter i*cept evo2 SUV, questi ultimi pensati appositamente per i sempre più diffusi veicoli a ruote alte.



Pneumatici invernali ad alte prestazioni

Il produttore di pneumatici premium Hankook vanta nella sua gamma uno pneumatico invernale progettato appositamente per l’inverno in Europa centrale e occidentale, che presenta condizioni atmosferiche sempre più variabili negli ultimi anni. Si tratta di una copertura Ultra High Performance specialista per la neve, ma al contempo anche molto ecologico. Winter i*cept evo2 è uno pneumatico pensato specificamente per i veicoli di classe superiore, per le berline di lusso e per le vetture sportive, ma viene declinato anche in una versione che va incontro alle esigenze di sicurezza e di trazione degli Sport Utility Vehicle.

Le qualità del prodotto di Hankook sono state riconosciute dalla stampa specializzata in tutto il mondo e sono state premiate con il prestigioso Red Dot Design Award.

Hankook Winter i*cept evo2: le caratteristiche

Per fornire le migliori prestazioni sui fondi sdrucciolevoli con le condizioni tipiche dell’inverno e dell’autunno come neve, ghiaccio, pioggia e foglie bagnate, i progettisti di Hankook hanno sviluppato pneumatici caratterizzati da una mescola specifica e da un battistrada appositamente progettato.

La mescola

Tra i segreti della elevata aderenza del pneumatico Winter i*cept evo2 c’è la mescola appositamente progettata: è stata infatti utilizzata una nano-mescola di silicio ad alta dispersione resistente all’indurimento tipico delle basse temperature. In questo modo è possibile aumentare l’area di contatto con la strada per garantire la migliore aderenza sulle strade invernali e bagnate.

Il battistrada

Anche il battistrada ha un ruolo importante per garantire elevate prestazioni degli pneumatici in inverno. Su Hankook Winter i*cept evo2 il battistrada è asimmetrico per consentire la migliore maneggevolezza e trazione sulla neve. Il design interno è realizzato per assicurare prestazioni potenziate nelle frenate sulla neve, sul fango e sulle strade bagnate. Ecco tutte le caratteristiche in dettaglio:

un numero maggiore di intagli aumenta la presa sulla neve contribuendo a migliorare la trazione.

intagli aumenta la presa sulla neve contribuendo a migliorare la trazione. speciali lamelle 3D applicate su tutto il battistrada aumentano la stabilità di guida e la maneggevolezza nelle condizioni invernali, minimizzando il movimento del tassello e l’abrasione e massimizzando al contempo gli effetti di taglio;

le scanalature laterali a piccozza applicate alla parte interna del battistrada hanno un effetto graffiante sulle strade innevate e ottimizzano l’angolo della scanalatura laterale;

due larghe scanalature longitudinali nella parte esterna del battistrada presentano un volume di vuoto del 30% maggiore, per conferire un dislocamento efficiente di acqua e fango, garantendo un’esperienza di guida stabile e aiutando anche a ridurre le vibrazioni.

la parete laterale e la sezione del tallone rinforzate, abbinate alla spalla più larga ed al disegno del blocco del cubo ottimizzato, si traducono in una risposta di sterzata più diretta.

Area di contatto maggiore

Sugli pneumatici Hankook Winter i*cept evo2 l’area di contatto con la strada è stata aumentata attraverso l’ottimizzazione del profilo e dell’impronta a terra. In questo modo, i progettisti di Hankook hanno migliorato le prestazioni sulla neve e sul bagnato, garantendo una pressione dell’impronta bilanciata e prevenendo anche il fenomeno dell’aquaplaning.

Hankook Winter i*cept evo2: le misure disponibili

A conferma del fatto che siano dedicati espressamente all’Europa, gli pneumatici Hankook Winter i*cept evo2 vengono prodotti nell’impianto di Hankook in Ungheria. Sono realizzati in varie dimensioni e misure:

Winter i*cept evo2 è disponibile nelle misure da 15 a 22 pollici, con larghezza del battistrada da 195 a 285 mm, dalla serie 30 alla 60, nei codici di velocità H, V e W, soprattutto nelle versioni di carico extra (XL);

Winter i*cept evo2 SUV è disponibile nelle misure da 15 a 23 pollici, con larghezza del battistrada da 215 a 295 mm, dalla serie 35 alla 75, nei codici di velocità da T a V.