Ford Bronco: Hennessey svela l’inarrestabile V8 Velociraptor

L’elaboratore texano mette le mani sulla nuova generazione del fuoristrada yankee trasformandolo in un bolide da ben 750 CV.

Il tuner Hennessey Performance Engineering, famoso per le sue elaborazioni a dir poco estreme, ha svelato il suo ultimo lavoro basato sul nuovo Ford Bronco, sesta generazione del celebre off-road a stelle e strisce.

Prestazioni super

Battezzato con l’evocativo nome di Bronco V8 Velociraptor, questo veicolo estremo sfrutta un poderoso propulsore V8 5.0 litri di origine Ford, sovralimentato con un compressore volumetrico con l’obiettivo di raggiungere l‘incredibile potenza di ben 750 CV, espressi a 7.000 giri/min. Tra le nuove modifiche spicca anche la sostituzione dell’impianto di scarico con un nuovo componente più libero realizzato acciaio inossidabile. Il corredo tecnico viene infine completato da un cambio automatico a dieci rapporti. Secondo i dati diffusi dal Costruttore il Bronco Velociraptor brucia lo scatto da 0 a 100 km/h, in circa 4,5 secondi.

Look personalizzato

Dal punto di vista estetico, il veicolo sfoggia una livrea esterna impreziosita da grafiche specifiche, abbinata ad un nuovo cofano motore dotato di una grande presa d’aria supplementare. L’effetto scenico viene completato da nuovi cerchi in lega di alluminio avvolti da ruote specifiche per la guida in off-road. Anche l’interno vanta interessanti personalizzazioni, a partire dai lussuosi interni in pelle e da nuovi gadget elettronici.

Prezzi

Disponibile nelle varianti di carrozzeria a due e a quattro porte e realizzato in una tiratura limitata di appena 24 esemplari, il Bronco V8 Velociraptor by Hennessey viene venduto ad una astronomica cifra che parte da 225 mila dollari (circa 190 mila euro secondo il cambio attuale).

