GP Emilia Romagna 2020: programma e orari prove libere, qualifiche e gara

La Formula Uno ritorna tra i cordoli dell’iconico circuito di Imola dopo ben 14 anni di assenza.

Come sappiamo, anche la Formula 1 ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria globale, stravolgendo molti appuntamenti della stagione 2020 con numerose cancellazioni, rinvii e tappe inedite. Tra le varie novità troviamo anche l’inedito GP Emilia Romagna 2020 che si svolgerà il prossimo weekend ad Imola, frutto dell’accordo raggiunto lo scorso luglio tra Liberty Media e la regione Emilia Romagna.

Dopo 14 anni di assenza, la F1 ritorna quindi tra i cordoli del circuito di Imola, anche se questa volta viene abbandonato il titolo del Gran Premio di San Marino a favore della denominazione Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna, a dimostrazione dell’impegno portato avanti dall’amministrazione regionale.

Per soddisfare alcune esigenze di logistica, il weekend dedicato al GP dell’Emilia Romagna porterà un dote un format inedito che si concentrerà in soli due giorni, invece delle classiche tre giornate. Per raggiungere questo risultato, il sabato si terrà una sola sessione di prove libere della durata di 90 minuti. Questa scelta ovviamente ricadrà sulle scelte e sui risultati dei vari team, molti dei quali non hanno mai corso sul circuito emiliano. Questa scelta potrebbe essere replicata anche in futuro con l’obiettivo di offrire maggiore spettacolo al pubblico.

Orari TV Gran Premio Emilia Romagna

Sabato 31/10/2020

Ore 10:00, F1, Prove Libere – Sky Sport F1

Ore 14:00, F1, Qualifiche – Sky Sport F1 e TV8

Domenica 01/11/2020

Ore 13:10, F1, Diretta Gara – Sky Sport F1 e TV8.