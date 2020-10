MIMO: rinviato il Milano Monza Open-Air Motor Show

L’atteso Motor Show itinerante milanese è stato rinviato alla primavera del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus.

Alla fine, anche l’atteso evento Milano Monza Open-Air Motor Show ha dovuto arrendersi alla situazione sempre più preoccupante legata all’emergenza sanitaria da coronavirus che sta flagellando l’Italia e il resto del mondo. Il Comitato organizzatore di MIMO, dopo aver avuto uno schietto faccia faccia con i Costruttori automobilistici invitati alla kermesse e il Comune di Milano, ha comunicato ufficialmente la decisione di rinviare la 1a edizione della manifestazione alla primavera del 2021.

“Decidiamo di rinviare la 1ª edizione di MIMO e sentiamo la responsabilità di parlare a nome delle case automobilistiche – queste le parole di Andrea Levy, presidente MIMO, che ha inoltre aggiunto – Il comparto automobilistico, fortemente colpito negli ultimi mesi, avrebbe giovato della visibilità di pubblico e media garantiti dallo svolgersi dell’evento, e nonostante questo si mostra compatto nel far prevalere il senso di responsabilità per una situazione che necessità l’attenzione di tutti.”

Questa sofferta decisione è stata ovviamente appoggiata anche dalle autorità locali del capoluogo lombardo, come sottolineato da Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, che con rammarico ha dichiarato: “Ringrazio organizzatori ed espositori per l’impegno profuso finora nella preparazione di questa manifestazione e per il senso di responsabilità di questa decisione. Un arrivederci a presto nella nostra bella Milano.”

Ricordiamo nel corso della manifestazione doveva essere assegnato il riconoscimento di “Auto Europa 2021”, attendiamo quindi informazioni sulle nuove modalità e le tempistiche relative allo svolgimento della premiazione.