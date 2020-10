Ibrahimovic, una Porsche 911 Targa 4S Heritage come regalo di compleanno

Il campione svedese festeggia il suo compleanno in quarantena regalandosi una fiammante 911 Targa 4S Heritage dal sapore vintage.

Oltre ad essere uno dei campioni più apprezzati nel mondo del calcio, Zlatan Ibrahimovic è anche un grandissimo amante e collezionista di automobili, infatti nel garage del campione svedese trovano posto alcune delle supercar più desiderate dell’intero globo, parliamo infatti di bolidi del calibro di Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari e SP2 Monza, Maserati GranTurismo e tante altre ancora.

Compleanno in quarantena

Ora però, nonostante il periodo di quarantena a cui è stato sottoposto l’attaccante del Milan lo abbia costretto a restare nella sua dimora nel capoluogo Lombardo, Zlatan non ha rinunciato a farsi un regalo a dir poco speciale per festeggiare al meglio il suo 39esimo compleanno.

Uno speciale regalo immortalato sui social

Il giocatore della nazionale svedese si è infatti regalato una fiammante Porsche 911 Targa 4S Heritage, prontamente immortalata sui suoi profili social e accompagnata dalla frase di augurio “Happy Birthday to Zlatan”. Il modello in questione appare sul profilo social del giocatore con una suggestiva inquadratura dall’alto, in grado di esaltare l’eleganza delle forme di questo modello convertibile, realizzato in una tiratura limitata di soli 992 esemplari.

Sportività in salsa vintage

Questa serie speciale dall’aspetto vintage risulta basata sulla 911 Targa 4S ed e stata personalizzata esteticamente con la scelta di una livrea esterna di colore bordeaux impreziosita da alcune stripes di colore bianco che corrono sopra i gruppi ottici anteriori e le fiancate dell’auto.

Prestazioni da urlo

Dal punto di vista meccanico invece, la vettura sfrutta un propulsore boxer sei cilindri da 3.0 litri in grado di scaricare 450 CV di potenza sulla trazione integrale tramite l’uso di un cambio automatico PDK doppia frizione a 8 marce. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiunge una velocità di punta pari a 304 km/h. Ovviamente il prezzo di listino della Porsche 911 Targa 4S Heritage risulta allineato alla sua esclusività: parliamo infatti di 188.691 euro, una cifra da capogiro, ma ovviamente non per l’inarrestabile Zlatan Ibrahimovic.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition Vedi tutte le immagini +21