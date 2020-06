Porsche 911: arriva la Targa 4S Heritage Design Edition

Debutta il primo dei 4 modelli della linea Heritage Edition con tanto di cronografo dedicato all’esclusiva clientela

E’ il primo dei 4 modelli proposti nella linea Heritage Edition realizzati per i collezionisti del Marchio Porsche, si tratta della 911 Targa 4S Heritage Design Edition che verrà proposta solamente in 992 esemplari: un numero che riprende la sigla di progetto dell’ultima generazione dell’immortale sportiva teutonica. Per rendere l’esperienza di possedere una vettura così particolare ancora più intrigante, è stato realizzato anche un cronografo ad hoc griffato Porsche Design che sarà appannaggio dei fortunati clienti del modello in questione.

Tanti richiami al passato nel corpo vettura

Esteticamente c’è un richiamo agli anni ‘50 favorito dalla livrea Rosso Ciliegia Metallizzato e dai loghi dorati, ma ci sono altre 4 colorazioni tra cui scegliere. Inoltre, la 911 Targa 4S Heritage Design Edition vanta le grafiche a punta di lancia sugli spoiler anteriori ispirate agli esordi Porsche nelle competizioni, e l’emblema Porsche Heritage sulla griglia posteriore, il quale sarà appannaggio di tutti e quattro i modelli Porsche Heritage Design, e porta alla memoria lo stemma che veniva conferito al raggiungimento dei 100.000 chilometri sulle Porsche 356. Completa il quadro lo storico Emblema Porsche del 1963 che va ad impreziosire cofano, volante, coprimozzo e chiavi dell’auto, ed è riportato in rilievo sui poggiatesta e sul portachiavi, oltre che sui cerchi Carrera Exclusive Design da 20/21 pollici corredati dalle pinze dei freni nere dalla linea classica.

Interno bicolore con contagiri e cronometro illuminati di verde

L’abitacolo si caratterizza per gli esclusivi rivestimenti bi-colore che abbinano la pelle di tonalità Rosso Bordeaux al pellame Club OLEA color Beige Atacama oppure la pelle Nera alla varietà Club OLEA in tinta Atacama Beige. Il velluto a coste sui sedili e per i pannelli porta riprende il materiale utilizzato per la Porsche 356, anche in questo caso con un rimando allo stile degli anni ‘50. Particolari anche il rivestimento traforato del tetto in microfibra e gli inserti in pelle Exclusive Manufaktur presenti in più punti nell’abitacolo. Non manca uno stemma metallico sul pannello della plancia che indica il numero dell’esemplare in questione, mentre il contagiri ed il cronometro hanno illuminazione verde.

Prestazioni da supercar con il flat six biturbo da 450 CV

La base meccanica è quella della nuova 911 Targa (992) spinta dal flat six biturbo da 450 CV accoppiato ad una trasmissione a doppia frizione ad otto rapporti, e le prestazioni sono da supercar con una velocità massima di oltre 304 km/h ed uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in meno di 3,6 secondi.

“Con i nostri modelli Heritage Design intendiamo rievocare l’atmosfera degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80 del XX secolo per i nostri clienti e per gli appassionati di quei periodi. Nessun altro marchio riesce a trasporre questi elementi classici nel mondo moderno meglio di Porsche. In questo modo andiamo incontro ai desideri dei nostri clienti. Con le nostre esclusive edizioni speciali andiamo inoltre a creare una nuova linea di prodotti che incarna la dimensione lifestyle della mostra strategia di prodotto”, spiega Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG.

