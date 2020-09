Brabus Ultimate E: caratteristiche, elaborazione e prezzi

La “baby elettrica” Smart EQ Fortwo Cabrio, dopo la cura dei tecnici di Bottrop, guadagna 10 CV e 20 Nm, ed un appeal decisamente più aggressivo.

L’eterna “liaison” fra il Gruppo Daimler e Brabus prosegue anche nel settore della nuova mobilità elettrica. Un’evoluzione figlia dei tempi, ed in cui le proposte “zero emission” da parte delle principali Case costruttrici non necessariamente non possono contare su “derivate” dall’impostazione più dinamica e dall’allure maggiormente sportiva. Come è il caso di Ultimate E, ovvero il progetto di upgrade realizzato dalla factory di Bottrop, da sempre legata a filo doppio con la produzione di Stoccarda, che interessa Smart Fortwo Cabrio nell’attuale generazione EQ, in vendita solamente nella versione elettrica.

Le finalità del programma di aggiornamento sono, come si accennava, quelle ben conosciute dagli appassionati delle realizzazioni Brabus: un corpo vettura dichiaratamente “aggressivo”, una attenta cura nella scelta dei materiali di rivestimento per l’abitacolo, un setup dedicato per l’assetto; ed una elaborazione all’unità di propulsione, tale da conferire alla “baby” di Stoccarda un po’ più di potenza, pur mantenendone invariata la velocità massima (per non incidere troppo sull’autonomia di marcia).

Corpo vettura simpaticamente “aggressivo”

Proposta in vendita a partire da 49.450 euro (importo che si riferisce al mercato tedesco), Brabus Ultimate E fa leva su un sostanziale aggiornamento nell’estetica, che all’esterno si presenta “abbigliata” con un abito simpaticamente racing, comprendente fra gli altri:

un set di cerchi Monoblock Y da 18” a finitura forgiata (circa 6,5 km ciascuna quelle anteriori, e poco più di 7 kg ogni ruota posteriore) e provvisti di pneumatici da, rispettivamente, 205/35 R 18 all’avantreno e 235/30 R 18 al retrotreno

a finitura forgiata (circa 6,5 km ciascuna quelle anteriori, e poco più di 7 kg ogni ruota posteriore) e provvisti di pneumatici da, rispettivamente, 205/35 R 18 all’avantreno e 235/30 R 18 al retrotreno un bodykit Brabus Widestar con fascione frontale ridisegnato e dotato di ampie prese d’aria, nuovo paraurti posteriore (diffusore inferiore compreso) e passaruota aumentati.

Abitacolo impreziosito da materiali di pregio

All’interno, Brabus Ultimate E mette in evidenza, anche a bordo della variante “a zero emissioni” di Smart Fortwo EQ Cabrio, la consueta attenzione dell’atelier di Bottrop nell’accostamento fra materiali e “spirito da corsa”: rivestimenti in pellami pregiati (disponibili anche su precisa indicazione dell’acquirente), battitacco dedicati, pedaliera e comandi in alluminio, pannelleria anch’essa in pelle. Elementi che vanno ad abbinarsi ad un nuovo impianto di climatizzazione, un sofisticato impianto audio ed un navigatore ad hoc.

Powertrain: ecco le modifiche

La propulsione, “riveduta e corretta” grazie alla già pluridecennale esperienza della divisione Brabus Zero Emission creata nel 2008 per lo sviluppo di progetti di mobilità elettrica, fa leva sul kit Brabus PowerXtra, che porta in dote un dispositivo di controllo della coppia motrice riprogrammato, e una serie di moduli specifici per il pulsante di commutazione delle modalità di guida e della risposta dell’acceleratore.

Più in dettaglio, a disposizione del conducente ci sono quattro differenti programmi:

Level 1 , che corrisponde alle caratteristiche standard offerte da Smart EQ Fortwo di normale produzione

, che corrisponde alle caratteristiche standard offerte da Smart EQ Fortwo di normale produzione Eco , che aumenta il recupero dell’energia dinamica nelle fasi di decelerazione e di frenata

, che aumenta il recupero dell’energia dinamica nelle fasi di decelerazione e di frenata Sport , ovvero il livello 3, in cui il pedale dell’acceleratore offre una risposta più rapida e la velocità di recupero dell’energia è più rapida in rapporto a quella del modello di produzione

, ovvero il livello 3, in cui il pedale dell’acceleratore offre una risposta più rapida e la velocità di recupero dell’energia è più rapida in rapporto a quella del modello di produzione Sport+, cioè quello che offre le più ampie dinamiche di guida. Dati alla mano, ciò si concretizza in una potenza massima di 92 CV (10 CV in più, cioè) e 180 Nm di coppia massima (20 Nm in più) e, su strada, pur mantenendo invariata la velocità massima (autolimitata a 130 km/h), migliora il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h, che qui richiede 10”9.

A seconda dello stile di guida, l’autonomia massima dichiarata da Brabus Ultimate E è di 125 km con un ciclo completo di ricarica.

