Formula 1: è Hamilton il primo pilota a fare la pole al Mugello

Dopo Monza la Formula 1 rimane in Italia per un altro gran premio nel bel paese, al Mugello, tempio della MotoGP che in questo pazzo 2020 ospita anche le monoposto della massima formula per una gara dalla suggestione incredibile. Le Ferrari ci arrivano dopo la delusione brianzola e con una livrea celebrativa per i 1000 gran premi della Scuderia più famosa del mondo, ma in questo weekend, come nei precedenti, saranno sempre le Mercedes il riferimento.

Q1: Mercedes velocissime, Gasly non accede al Q2

Le Mercedes sono le uniche monoposto a scendere sotto il muro del minuto e 16 secondi, seguite, come da copione, da Verstappen; al primo tentativo le Ferrari sono sesta e decima con Leclerc e Vettel. Dalla quinta posizione provvisoria alla 17esima i piloti sono tutti racchiusi in un lasso di tempo di appena 3 decimi, quindi basta veramente poco per migliorare o retrocedere quando mancano appena 5 minuti alla fine del Q1. Vettel riesce a prendere l’ultima posizione disponibile per accedere al Q2, mentre Gasly, vincitore di Monza, è il primo degli esclusi, insieme a Giovinazzi, Russell, Latifi, e Magnussen.

Q2: Red Bull più vicine, Vettel e Norris fuori dal Q3

Nel Q2 le Red Bull di Verstappen ed Albon sembrano più vicine alle Mercedes e questo fa ben sperare per il Q3. Tra i piloti di spicco Vettel è in difficoltà, ed anche Sainz non riesce a trovare un tempo efficace al primo tentativo. Ma ci sono ancora più di 7 minuti e può succedere di tutto. Infatti, Sainz riesce ad entrare nei 10 mettendo fuori dal Q3 il suo compagno di squadra Lando Norris, mentre Vettel non va oltre il 14esimo tempo. Oltre al tedesco della Ferrari rimangono fuori dal Q3 Norris, Kvyat, Raikkonen, poi Vettel appunto, e Grosjean. L’altro ferrarista, Leclerc, è ottavo, ed è mezzo secondo più veloce del suo compagno di box.

Q3: pole position di Hamilton e quinto posto per Leclerc

Con un giro velocissimo Hamilton è il primo pilota a fare la pole position al Mugello davanti a Bottas, ed a Verstappen, poi Albon a chiudere la seconda fila in quarta posizione. Ottimo il quinto posto di Leclerc, che chiude la qualifica davanti a Perez, Stroll, Ricciardo, Sainz, ed Ocon. C’è da dire però che Hamilton ha avuto una buona dose di fortuna visto che Bottas ha dovuto abortire il secondo tentativo perché si è trovato in regime di bandiere gialle per il testacoda di Ocon.