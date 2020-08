Traffico auto: le previsioni per il weekend del 29 e 30 agosto

Non dovrebbero registrarsi particolari problemi di traffico sulle strade e le autostrade italiane, anche se il Nord Italia sarà segnato dal maltempo.

Con la fine di agosto si avvicina il termine delle ferie di milioni di italiani, mentre molti altri hanno ultimato il loro periodo di riposo e svago già da qualche giorno. In questa estate decisamente particolare, segnata inesorabilmente dalla Pandemia Globale da Coronavirus, la situazione relativa al traffico automobilistico sulle strade italiane appare stabile e piuttosto tranquilla. Solo su alcune strade e in determinati momenti delle giornate di sabato e domenica si prevedono alcuni disagi legati al traffico intenso provocato dal controesodo estivo.

Di seguito riportiamo le previsioni del traffico per le giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto.

Sabato 29 agosto

Chi si sposterà verso le località turistiche nella giornata di sabato 29 agosto non dovrebbe riscontrare problemi di mobilità e traffico, infatti le previsioni parlano di bollino verde per tutta la giornata. Chi invece sarà impegnato nel viaggio di ritorno potrebbe imbattersi in qualche coda durante il corso della mattinata e nel pomeriggio, insomma una prima parte della giornata etichettata da bollino giallo, mentre per la serata è previsto bollino verde.

Domenica 30 agosto

Anche per la giornata di domenica si prevede un andamento del traffico piuttosto tranquillo e regolare, con “bollino verde” per chi si recherà presso le località vacanziere e bollino giallo per chi ritorna a casa nella mattinata e nel pomeriggio di domenica, soprattutto al rientro verso i grandi centri urbani, mentre per la serata è previsto un traffico scorrevole da bollino verde.

Previsioni meteo

La brutta notizia è che la fine delle ferie estive per molti italiani sarà segnata da un forte maltempo che colpirà buon parte del Nord Italia, mentre nella maggior parte del Sud continuerà il bel tempo, con temperature medie al di sopra dei 30 grandi.