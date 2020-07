Traffico autostrade 2020: quali giorni sono bollino rosso e nero

Ecco le previsioni di traffico per le vacanze 2020: un solo bollino nero sabato 8 agosto e altri bollini rossi nei weekend.

A causa dell’emergenza Coronavirus e delle norme che ancora sono presenti per gli spostamenti, le vacanze di questa estate 2020 risultano sicuramente diverse dalle altre. Quest’anno, dato che gli spostamenti verso numerosi Paesi sono ancora limitati dalle norme anti-Covid, molti connazionali rimarranno in Italia e questo potrebbe addirittura intensificare il traffico sulle nostre strade, soprattutto nei weekend e nelle località del turismo “mordi e fuggi”, dato che l’auto rimane sempre il mezzo di trasporto preferito. Anche la programmazione delle ferie ha subito dei cambiamenti, perché chi aveva già prenotato le vacanze, in molti casi, è stato costretto a rimandare il viaggio e a concentrare tutto nei mesi successivi.

Programmare le vacanze

Per questi motivi, anche in questa estate 2020, è importante cercare di programmare la partenza ed il ritorno – compatibilmente con i propri impegni – affinché non cada nei giorni di maggior traffico. Fondamentali sono quindi le previsioni di traffico sulle autostrade, che quest’anno sono state comunicate più tardi rispetto al solito, ovvero solo a fine luglio.

Le previsioni di traffico

Le previsioni che abbiamo a disposizione sono due, una rilasciata da Autostrade per l’Italia e una dalla Polizia di Stato. Ecco in dettaglio tutte le date.

Previsioni traffico Autostrade per l’Italia

Secondo il report comunicato da Autostrade per l’Italia, questa estate 2020 è previsto un solo bollino nero (la mattina di sabato 8 agosto) e pochi bollini rossi, per lo più concentrati nei weekend e nella settimana di Ferragosto. Il calo di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, ha infatti determinato una diminuzione di traffico sulla rete autostradale.

Bollino rosso

Venerdì 31 luglio, pomeriggio

Sabato 1 agosto, mattina e pomeriggio

Venerdì 7 agosto, mattina e pomeriggio

Sabato 8 agosto, pomeriggio

Domenica 16 agosto, mattina e pomeriggio

Lunedì 17 agosto, pomeriggio

Sabato 22 agosto, mattina e pomeriggio

Domenica 23 agosto, pomeriggio

Bollino nero

Sabato 8 agosto, mattina

Previsioni traffico Polizia di Stato

Anche secondo le previsioni della Polizia, il giorno di maggior traffico (bollino nero) è sabato 8 agosto, alla mattina. In questo report sono leggermente di più i bollini rossi, ovvero tutti i weekend di agosto escluso Ferragosto, il pomeriggio di sabato 31 luglio e il pomeriggio di domenica 6 settembre.

Bollino rosso

Venerdì 31 luglio, pomeriggio

Sabato 1 agosto, mattina e pomeriggio

Domenica 2 agosto, mattina e pomeriggio

Venerdì 7 agosto, pomerigigo

Sabato 8 agosto, pomeriggio

Domenica 9 agosto, mattina e pomeriggio

Venerdì 14 agosto, mattina e pomeriggio

Domenica 16 agosto, pomeriggio

Sabato 22 agosto, mattina e pomeriggio

Domenica 23 agosto, mattina e pomeriggio

Sabato 29 agosto, mattina epomeriggio

Domenica 30 agosto, mattina e pomeriggio

Domenica 6 settembre, pomeriggio

Bollino nero

Sabato 8 agosto, mattina