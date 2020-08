Fiat Strada: il nuovo pick-up fa il pieno di vendite in Brasile

Il pick-up targato Fiat ha registrato nel momento del suo debutto un successo di vendite senza precedenti.

La nuova generazione del pick-up Fiat Strada, sviluppato appositamente per il mercato sudamericano, ha registrato nel momento del suo debutto in Brasile un successo di vendite decisamente sopra le aspettative, nonostante l’emergenza sanitaria che sta attanagliando il Paese.

Vendite record

I dati di vendita parlano chiaro: nel mese di luglio sono state venduti ben 18mila unità del nuovo Strada, ovvero oltre il 60% delle vendite dell’intero segmento e per questo motivo FCA ha dovuto rivedere i piani produttivi relativi al nuovo pick-up.

Una gamma completa

Il nuovo Fiat Strada viene proposto in Brasile nelle varianti di carrozzeria a due e a quattro porte, mentre le motorizzazioni disponibili sono l’unità a benzina-etanolo 1.4 litri da 88 CV e il nuovo 1.3 litri Firefly turbo benzina da 109 CV. Per il momento è disponibile solo il cambio manuale, mentre l’automatico sarà proposto in un secondo tempo. La trazione sulle ruote anteriori è coadiuvata dal sistema a controllo elettronico E-Locker.

Prezzi

I prezzi di listino risultano compresi tra 63.590 e 79.990 Real, ovvero tra circa 9.600 e 12.100 euro secondo il cambio attuale.

