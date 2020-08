Estate 2020, Tutor: dove sono attivi sulle autostrade

Riepiloghiamo i segmenti delle autostrade italiane sottoposti al controllo della velocità media e le sanzioni per i trasgressori.

Sono circa 1.060, indica la Polizia Stradale, i km delle tratte autostradali italiane nelle quali la velocità media dei veicoli viene tenuta sotto controllo dai sistemi Tutor SICVe-PM, Vergilius e SICVe, che applicano automaticamente una sanzione per chi superi i limiti di velocità. Per avvisare automobilisti, motociclisti, autisti ed autotrasportatori quali effettivamente siano le aree sottoposte al Tutor, la stessa Polstrada ha pubblicato uno “specchietto” riassuntivo che ne elenca la rispettiva collocazione. Si tratta, nel dettaglio, si alcune tratte delle seguenti autostrade:

A1 Milano-Napoli

A4 Torino-Trieste

A5 del Traforo del Monte Bianco

A7 Genova-Milano

A8 Milano-Varese

A10 Genova-Ventimiglia

A13 Bologna-Padova

A14 Bologna-Taranto

A16 Napoli-Canosa

A23 Palmanova-Tarvisio

A26 Voltri-Gravellona Toce

A28 Portogruaro-Conegliano

A30 Caserta-Salerno

A56 Tangenziale di Napoli.

Superamento limiti di velocità: cosa dice il Codice

Le massime velocità generalmente consentite in Italia sono di, rispettivamente:

130 km/h sulle autostrade

sulle autostrade 110 km/h sulle strade extraurbane provinciali

sulle strade extraurbane provinciali 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade extraurbane locali

sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade extraurbane locali 50 km/h sulle strade urbane e nei centri abitati, con possibilità di elevare tale limite “Fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”.

In condizioni meteo avverse, i limiti di velocità vengono diminuiti di 20 km/h. È in ogni caso da tenere presente quanto dispone l’art. 141 del Codice della Strada, nel quale si fa obbligo, a tutti i conducenti di veicoli, di adeguare la velocità sulla base delle caratteristiche del veicolo; tenuto dunque conto delle sue condizioni, del peso, nonché dello stato della strada e del traffico, in funzione a qualsiasi condizione che possa creare pericolo alle persone, alle cose ed alla circolazione.

Superamento dei limiti di velocità: le sanzioni

Ricordiamo, ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, che per chi supera i limiti di velocità (al netto del 5% di tolleranza e in ogni caso non inferiori a 5 km/h) si prevedono le sanzioni amministrative fissate dal legislatore. Eccole riassunte.

Superamento del limite fino a 10 km/h : da 41 euro a 168 euro (fino a 224 euro qualora il rilevamento dell’infrazione sia avvenuto in orario notturno)

: da 41 euro a 168 euro (fino a 224 euro qualora il rilevamento dell’infrazione sia avvenuto in orario notturno) Superamento del limite fra 10 km/h e 40 km/h : da 168 euro a 674 euro (da 224 euro a 898,67 euro se rilevata nelle ore notturne)

: da 168 euro a 674 euro (da 224 euro a 898,67 euro se rilevata nelle ore notturne) Superamento del limite fra 40 km/h e 60 km/h : da 527 euro a 2.108 euro (da 702,67 a 2.810,67 euro se l’eccesso di velocità sia stato rilevato in orario notturno) con sospensione della patente da uno a tre mesi

: da 527 euro a 2.108 euro (da 702,67 a 2.810,67 euro se l’eccesso di velocità sia stato rilevato in orario notturno) con sospensione della patente da uno a tre mesi Superamento del limite oltre 60 km/h: da 821 euro a 3.287 euro (da 1.094,67 euro a 4.382,67 euro qualora l’infrazione sia stata rilevata nelle ore notturne) con sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Alle sanzioni amministrative qui esposte si aggiungono le sanzioni accessorie, che corrispondono alla decurtazione di tre punti dalla patente di guida del trasgressore nel caso in cui la violazione ai limiti di velocità rientri nella fascia tra 10 km/h e 40 km/h; 6 punti patente in meno e sospensione della patente da un mese a tre mesi (o da otto a dodici mesi nel caso di recidiva) per rilevato superamento dei limiti fra 40 e 60 km/h; sospensione della patente da 6 mesi a 12 mesi (con revoca nel caso di recidiva) e 10 punti in meno nel caso di avvenuto superamento dei limiti oltre 60 km/h. Va da se che, qualora il trasgressore abbia causato un incidente con lesioni gravi o gravissime o addirittura la morte di altre persone, è da aggiungersi la parte penale (omicidio stradale).

Tutor estate 2020: ecco dove

Di seguito l’elenco delle tratte autostradali italiane nelle quali sono in funzione i sistemi tutor SICVe, Vergilius e SICVe-PM adottati a partire dall’estate 2018.

A1 Milano-Napoli

Direzione nord

Caserta Nord-Santa Maria Capua Vetere

San Vittore-Cassino

Cassino-Pontecorvo

Colleferro-Valmontone

San Cesareo-Monteporzio

Allacc. Racc. Roma S-A1 ad Allacc. A24-A1 S

Allacc. Racc. Roma N per A1 a Ponzano Romano

Ponzano Romano- Magliano Sabina

Magliano Sabina-Orte

Firenzuola-Badia

Reggio Emilia-Campegine

Campegine-Parma

Modena Sud-Modena Nord

Fidenza-Fiorenzuola

Fiorenzuola-Piacenza Sud

Piacenza Sud-Piacenza Nord

Casale-Lodi.

Direzione sud

Fidenza-Allacc. A15 A1 dir. sud

Modena Sud- Allacc. A14 A1 dir. sud

Badia-Firenzuola

Orte-Ponzano Romano

Ponzano Romano-Allacc. Racc. Roma Nord per A1

Allacc. A24 A1 S dir. sud per Allacc. Racc. Roma Nord-A1 dir. sud

Allacc. A1 per Roma Sud-Colleferro

Monteporzio-San Cesareo

Frosinone-Ceprano

San Vittore-Caianello

Santa Maria Capua Vetere-Caserta Nord.

A4 Torino-Trieste

Direzione ovest

San Stino-San Donà

Ospitaletto-Rovato

Rovato-Palazzolo

Palazzolo-Ponte Oglio

Ponte Oglio-Grumello

Grumello-Seriate

Seriate-Bergamo

Dalmine-Capriate

Capriate-Cavenago.

Direzione est

Trezzo-Dalmine

Bergamo-Seriate

Ponte Oglio-Palazzolo

Palazzolo-Rovato

Rovato-Ospitaletto

Cessalto-San Stino

San Stino-Portogruaro

Villesse-Redipuglia.

A5 del Traforo del Monte Bianco

Direzione Francia

Traforo Monte Bianco Sud-Traforo Monte Bianco Nord.

Direzione Italia

Traforo Monte Bianco Nord-Traforo Monte Bianco Sud.

A7 Genova-Milano

Direzione nord

Busalla-Ronco Scrivia

Ronco Scrivia-Isola del Cantone.

A8 Milano-Varese

Direzione nord

Castellanza-Busto Arsizio.

Direzione sud

Busto Arsizio-Castellanza.

A10 Genova-Ventimiglia

Direzione ovest

Celle Ligure-Albisola.

Direzione est

Albisola-Celle Ligure.

A13 Bologna-Padova

Direzione nord

Bologna Interporto-Altedo

Altedo-Ferrara Sud

Ferrara Nord-Occhiobello

Occhiobello-Rovigo Sud

Rovigo Sud-Rovigo

Rovigo-Boara

Boara-Monselice.

Direzione sud

Terme Euganee-Monselice

Rovigo-Rovigo Sud

Rovigo Sud-Occhiobello

Ferrara Nord-Ferrara Sud

Ferrara Sud-Altedo.

A14 Bologna-Taranto

Direzione nord

Bari Nord-Bitonto

Andria Barletta-Canosa

Canosa-Allacc. A16 A14 Sud

Allacc. A16 A14 Nord-Cerignola Est

Cerignola Est-Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale-Foggia

Foggia-San Severo

San Severo-Poggio Imperiale

Valle del Rubicone-Cesena

Forlì-Faenza

Faenza-Allacc. Ravenna Sud

Allacc. Ramo Casalecchio-Borgo Panigale.

Direzione Sud

Faenza-Forlì

Castel San Pietro-Imola

Cesena-Valle del Rubicone

Valle del Rubicone-Rimini

San Severo-Foggia

Foggia-Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale-Cerignola Est

Allacc. A16 A14 Sud-Canosa

Canosa-Andria Barletta

Andria Barletta-Trani

Trani-Molfetta

Molfetta-Bitonto.

A16 Napoli-Canosa

Direzione ovest

Monteforte-Baiano.

Direzione est

Monteforte-Avellino Ovest.

A23 Palmanova-Tarvisio

Direzione ovest

Udine Nord-Gemona

Gemona-Carnia.

Direzione est

Gemona-Udine Nord

Udine Sud-Nodo A23-A4.

A26 Voltri-Gravellona Toce

Direzione nord

Masone-Broglio

Ovada-Predosa.

Direzione sud

Predosa-Ovada

Masone-Massimorisso.

A28 Portogruaro-Conegliano

Direzione sud

Azzano Decimo-Vilotta.

A30 Caserta-Salerno

Direzione nord

Salerno San Severino-Nocera Pagani

Sarno-Palma Campania.

Direzione sud

Allacc. A1 per A30-Nola

Allacc. A30 A16-Palma Campania

Sarno-Nocera Pagani.

A56 Tangenziale di Napoli

Direzione ovest

Camaldoli-Vomero

Fuorigrotta-Agnano.

Direzione est

Agnano-Fuorigrotta

Arenella-Capodimonte.

Tutor: riepiloghiamo la normativa

Per il quadro giuridico che riguarda l’”Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego” secondo quanto dispone il DM del 29 ottobre 1997 emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre 1997, il testo normativo prescrive (art. 1) che “(omissis)… per gli accertamenti della velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale”.

>> Tolleranza Autovelox: limiti di velocità e margini

La notifica del verbale di accertamento – determinato con autovelox, tutor o telelaser – al proprietario del veicolo deve avvenire entro 90 giorni, e deve riportare gli estremi della violazione, indicati in maniera dettagliata, e l’indicazione delle motivazioni che non abbiano reso possibile l’immediata contestazione.

Come funzionano i nuovi sistemi SICV-e-PM

Gradualmente introdotti sul territorio nazionale da Autostrade per l’Italia a partire dall’estate 2018, i dispositivi SICVe-PM (Sistema Informativo per il Controllo Velocità con sistema Plate Matching) si caratterizzano per una specifica tecnica peculiare: oltre alla registrazione della targa di immatricolazione del veicolo fotografato, provvedono a scattare l’intera immagine a distanze brevissime fra uno scatto ed il successivo. Per ciascun fotogramma, che riporta la data e l’orario di passaggio, un “cervello” centrale calcola gli abbinamenti con le varie immagini, in maniera cioè di determinare i tempi di percorrenza di ciascun veicolo. Se i tempi risultano inferiori a quelli massimi consentiti dalla tratta coperta dal nuovo tutor SIVCe-PM, i dati relativi al veicolo monitorato vengono eliminati. Viceversa, in caso di accertamento della violazione il sistema stesso interroga gli archivi della Motorizzazione Civile e delle società di autonoleggio per risalire all’identità del proprietario e/o del conducente del veicolo che abbia superato i limiti. L’accertamento delle violazioni viene disposto dalla Polizia Stradale, insieme alla compilazione ed alla stampa del verbale di contravvenzione.