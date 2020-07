Toyota: svelato il nuovo logo del brand giapponese

Il nuovo logo sarà utilizzato in tutti i punti di contatto fisici e digitali con i clienti e debutterà con il lancio europeo della nuova Yaris.

Toyota ha presentato a livello europeo il suo nuovo logo, realizzato in maniera specifica per adattarsi ad una clientela sempre più diversificata che si rivolge ad un’offerta di prodotti e servizi di mobilità in continua espansione. La nuova “visual identity” – che segna il passaggio del marchio da automotive company a mobility company – sarà utilizzato in tutti i punti di contatto fisici e digitali con i clienti e debutterà con il lancio europeo della nuova Yaris.

Semplificazione e minimalismo

Il nuovo logo, realizzato in 2D e privo della sigla Toyota, punta alla semplificazione e al minimalismo, inoltre è stato sviluppato partendo da quattro principi chiave: lungimiranza, digitalizzazione, percezione premium e massima coerenza in tutte le aree business e marchi correlati.

Maggiore chiarezza e coerenza per le aree di business

Il debutto del nuovo logo risulta accompagnato da alcuni cambiamenti di denominazione per le varie aeree business del brand. Toyota Insurance Management viene ora rinominata Toyota Insurance Services, considerando la crescita dei servizi connessi e dei nuovi prodotti di mobilità. Nel settore delle auto usate, Toyota Plus viene ora denominata Toyota Approved Used.

“Abbiamo sviluppato il nuovo design del brand pensando al ‘domani’- queste le dichiarazioni di Didier Gambart, Vice Presidente Sales, Marketing & Customer Experience di Toyota Motor Europe che ha inoltre aggiunto – Il nostro obiettivo era quello di connettere sempre meglio i clienti rispetto alla rapida espansione di Toyota nel processo di elettrificazione dei veicoli, dei servizi di mobilità e della vendita online. Il design è stato riprogettato per meglio relazionarsi con i clienti nei diversi punti di contatto, già con il lancio della Nuova Yaris Hybrid, la nuova quarta generazione della nostra innovativa city car.”

