GP d’Austria 2020: programma e orari prove e gara

Come seguire il Gran Premio d’Austria che segna la ripresa delle attività in pista in Formula 1

La Formula 1 torna in pista, e di questi tempi è una notizia. Lo fa in Austria, al Red Bull Ring, e sarà la prima gara di un calendario serrato causa covid19. Ci sarà da divertirsi, per cui andiamo a scoprire quali saranno i programmi in pista.

Il programma del GP d’Austria 2020 e gli orari

Prove libere. Nella giornata di oggi vanno in scena le prove libere, che sono iniziate nella mattinata, alle 11.00, e termineranno alle 12.30 (libere 1). La seconda sessione invece si terrà nel pomeriggio, precisamente dalle 15.00 alle 16.30.

Sabato 4 luglio i piloti avranno l’opportunità di testare ulteriormente le monoposto nelle libere 3, dalle 12.00, e poi, dopo una piccola pausa, inizieranno a fare sul serio , quando scatteranno le qualifiche ufficiali. Gara. Domenica è il giorno della gara, e i semafori in Austria si spegneranno alle 15.10, per cui il consiglio è quello di essere già seduti comodi sul divano per non perdere uno dei momenti più emozionanti di ogni gran premio.

Dove guardare il GP d’Austria 2020

Se si è in possesso di un abbonamento Sky i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport F1, canale 207, dove alle 15.00 di domani si potrà assistere alle qualifiche ed alle 15.10 di domenica alla gara con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.

Volendo ci sarà la possibilità di seguire il tutto mediante la fibra su NOW TV, e si potrà utilizzare l’app Sky Go per vedere il gran premio ovunque sul proprio device. Per chi vuole assistere all’evento in chiaro, c’è la differita delle qualifiche e della corsa, che andranno in onda su TV8, canale 8 del digitale terrestre, rispettivamente, alle 18.00 del sabato e della domenica.