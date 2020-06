Mazda MX-5 NC: grazie a BBR arriva a 225 CV

Il kit è stato messo a punto per le MX-5 del 2.0 prodotte dal 2005 al 2015 e migliora notevolmente l’aspirazione

La Mazda MX-5 è apprezzata in tutto il mondo anche nelle generazioni precedenti che continuano ad avere un certo appeal tra gli appassionati. Così, BBR ha pensato bene di realizzare un kit ad hoc per la variante NC, conosciuta con questa sigla tra gli addetti ai lavori che ne indica il progetto. In realtà è il modello precedente alla Miata attualmente in commercio.

Migliorie all’aspirazione e potenza fino a 225 CV

Si tratta di un’elaborazione con cui possono essere sottoposte ad un upgrade prestazionale tutte le versioni 2.0 della MX-5 NC prodotte dal 2005 al 2015, e si basa su un netto miglioramento dell’aspirazione che assicura potenza e coppia superiori in tutto l’arco di utilizzo del propulsore. In realtà il motore presenta il sistema di gestione Denso originale, mentre i corpi farfallati sono diventati indipendenti e su misura. Così, la cavalleria è stata incrementata di 67 CV e la coppia di 48 Nm che portano la potenza totale a 225 CV e 235 Nm di coppia massima.

Un’erogazione omogenea

L’aspirato giapponese si esalta in questa configurazione e consente di mantenere picchi di coppia decisamente interessanti anche a diversi regimi di rotazione, visto che da 3.000 giri sono già a disposizione del piede destro 203 Nm, che diventano 230 Nm tra 4.000 e 6.000 giri, per poi arrivare a 235 Nm a 5.950 giri. Il sound ne guadagna ulteriore fascino e alimenterà sicuramente i desideri degli appassionati.

Mazda MX-5 NC by BBR Vedi tutte le immagini +3