Mercedes-AMG: i segreti del nuovo turbo elettrico

Il nuovo turbocompressore con motore elettrico permette di aumentare il grado di efficienza dei propulsori ad alte prestazioni.

La Casa della Stella a tre punte ha svelato i dettagli tecnici di un inedito e sofisticato turbocompressore che equipaggerà la prossima vettura ad alte prestazioni della divisione Mercedes-AMG. L’inedito sistema di sovralimentazione – sviluppato in collaborazione con gli specialisti della Garret Motion – utilizza un piccolo motore elettrico di soli 4 cm, gestito elettronicamente. Questo speciale turbo riesce inoltre a raggiungere una velocità fino a 170.000 giri/min e può essere azionato sfruttando l’impianto elettrico di bordo da 48 volt.

Queste caratteristiche permettono di ottenere tempi di risposta rapidi, eliminando il turbo-lag, e nello stesso tempo garantiscono un’elevata potenza massima. Sia il turbocompressore che il motore elettrico risultano collegati anche al circuito di raffreddamento del motore termico, con l’obiettivo di ottenere una temperatura ottimale in ogni condizione di utilizzo. L’elettrificazione del turbocompressore permette anche di ottenere una coppia più elevata ai bassi regimi, aumentando di conseguenza l’agilità e le doti di accelerazione da fermo.

“Abbiamo definito con chiarezza i nostri obiettivi per quanto riguarda un futuro all’insegna dell’elettrificazione e per raggiungerli puntiamo sull’impiego di componenti ed aggregati specifici ed ultramoderni – queste le parole di Tobias Moers, Presidente del Board of Management di Mercedes-AMG che ha inoltre aggiunto – Così facendo, integriamo il nostro sistema di progettazione tecnologico in modo strategico, adattandolo su misura rispetto ai nostri traguardi in materia di prestazioni. Al riguardo, tra le prime soluzioni adottate figura il turbocompressore elettrificato grazie a cui innalzeremo l’agilità dei motori a combustione interna sovralimentati a un livello senza precedenti.”

