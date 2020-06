Cavauto presenta la rete American Division per i brand USA

Forte di 40 anni di attività con i marchi americani, il Gruppo CAVAUTO ha realizzato una rete per distribuire in Italia i brand a stelle e strisce

Nasce American Division – Automotive Network, una rete di concessionarie specializzate in brand americani, creata dal Gruppo Cavauto che festeggia quest’anno i 40 anni di attività. La realtà commerciale fondata da Hermes Cavarzan nel 1980 è l’unica con mandato ufficiale di vendita dei nuovi modelli Cadillac, Chevrolet, Camaro, e Corvette in Italia. Inoltre, recentemente ha aggiunto al proprio portfolio di prodotti USA i marchi Shelby e Harley Davidson Truck.

I dealer potranno selezionare i modelli da vendere

Sulla base delle loro esigenze e della loro clientela, i dealer aderenti al progetto AMERICAN DIVISION – Automotive Network, potranno scegliere quale tipologia di auto commercializzare attingendo direttamente dallo stock del Gruppo CAVAUTO che potrà supportarli con la propria esperienza nel settore.

Si parte con quattro concessionari

I primi quattro concessionari si trovano in Veneto, Emilia Romagna (2) e Marche, ma i tempi sono maturi per l’annuncio di altri accordi in diverse regioni di tutta Italia. Ecco in dettaglio i primi quattro concessionari:

Antares Srl , Via Lavagna 1/a, 43126 Parma

, Via Lavagna 1/a, 43126 Parma Basili Auto Srl , Via Firenze 129, 63821 Porto Sant’Elpidio – FM

, Via Firenze 129, 63821 Porto Sant’Elpidio – FM Bullcar Srl , Via Santa Chiara 2, 40137 Bologna

, Via Santa Chiara 2, 40137 Bologna OMS American Division, Via della Provvidenza 149, 35030 Sarmeola di Rubano – PD

Se poi desiderate passare direttamente dalla sede centrale, vi basterà visitare lo showroom del Gruppo Cavauto di Via G. Borgazzi 8, 20900 Monza, Tel. 0392460055.