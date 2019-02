Cadillac XT5: Cavauto offre 8.000 euro di vantaggi

Da oltre 35 anni il Gruppo Cavauto, nato dalla passione di Hermes Cavarzan, è il più grande dealer dei marchi Cadillac, Chevrolet, e di modelli iconici quali Camaro e Corvette. Inoltre, si occupa anche della vendita di vetture del Brand Dodge come il grintoso RAM. Tutto prende vita nel 2003 con l’importazione delle indimenticabili Hummer e adesso tra le auto proposte troviamo anche laCadillac XT5, SUV/Crossover che punta sullo stile e la connettività.

Fino al 28 febbraio 2019 la vettura in questione è oggetto di una promozione imperdibile con Cadillac XT5 Premium proposta allo stesso importo della Luxury in allestimento base, con ben 8.000 Euro di vantaggi per il cliente.

Tra gli accessori della dotazione di serie troviamo il cambio automatico ad 8 rapporti, il motore bi-modale 4/6 cilindri, l’alimentazione a Benzina E5 e Bioetanolo E85, la trazione integrale inseribile, lo Start and stop System, la possibilità di selezionare diverse modalità di guida ed il Cargo management System.

Non mancano diversi accessori per rendere più facile la vita del guidatore come il Rear cross-traffic alert, il Sensore di pioggia, il Cruise control, il Sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, la retrocamera, il Controllo arretramento in salita, le sospensioni attive, il Sistema di apertura a distanza, quello di avviamento remoto, nonché la radio DAB, il collegamento bluetooth, l’impianto audio Bose con tecnologia di cancellazione del rumore e tanto altro ancora come il Sistema di ricarica Wireless per lo smartphone e la compatibilità con Android Auto e Apple Car Play.

Mentre sul fronte della sicurezza attiva troviamo l’allerta angolo cieco, la frenata di emergenza automatica a bassa velocità (anche in retromarcia), il Forward Collision Alert e riconoscimento segnali stradali, il Lane Departure Warning ed il sistema di monitoraggio pressione pneumatici.

Riconoscibile per i fari a LED, le barre sul tetto cromate, i vetri oscurati ed i brillanti cerchi in alluminio da 20 pollici, coccola gli occupanti con le sedute in pelle ed il climatizzatore trizona.

Sotto pelle ospita un potente motore a benzina V6 da 3,6 litri capace di esprimere 314 CV, ma disponibile anche nella variante da 250 CV per il mercato italiano, abbinato alla trazione integrale per avere sempre il massimo della sicurezza attiva.