Audi RS6 Avant by Wheelsandmore: una wagon da oltre 1.000 CV

Cinque step di potenza per la sportiva dei Quattro Anelli da 710 CV fino a 1010 CV con prezzi che oscillano da 2.100 euro fino a 41.933 euro

L’Audi RS 6 Avant non è certo una vettura che necessita di un incremento di potenza per essere divertente ed offrire performance straordinarie, ma il mondo del tuning non si ferma nemmeno davanti ad un mostro sacro per cui Wheelsandmore propone 5 pacchetti per renderla irraggiungibile.

Da 2.100 euro a 41.933 euro

La prima proposta è quella più soft, si fa per dire,visto che offre una maggiorazione della potenza del 20% e consente alla wagon tedesca di toccare quota 710 CV. Il suo costo è di 2.100 euro, una spesa ragionevole, sicuramente meno impegnativa di quella per incrementare la cavalleria fino a 725 CV, a tanto arriva la RS 6 Avant con lo step 2 da 7.688 euro.

L’esborso si fa più corposo con lo step 3 da 12.000 euro, che però porta i cavalli a quota 785. Se però tutto questo non fosse sufficiente c’è lo step 4 che consente alla vettura in questione di erogare ben 965 CV versando un assegno da 33.529 euro. Ma se volete il massimo allora bisogna mettere sul piatto qualcosa come 41.933 euro in cambio di un motore da 1010 CV!

Tutto questo comporta interventi a livello di elettronica ma anche modifiche alle turbine, all’aspirazione ed allo scarico. In cambio si riceve un missile che sulle autostrade tedesche avrà ben poche rivali se non le hypercar, ma con la possibilità di trasportare 5 persone con bagagli al seguito. Con lo step 5 la potenza supera quella della prima Bugatti Veyron: un dato straordinario per una wagon!

Arriva un kit ed uno scarico per dare vigore al sound

Tutta questa cavalleria però necessita di un assetto adeguato, per cui ecco che il tuner propone sia un kit più economico, da 755 euro, che uno più estremo da 4.369 euro. Ma la vestizione della RS 6 Avant non finisce qui, perché con 5.168 euro si può avere anche uno scarico Capristo per rendere il propulsore della wagon tedesca ancora più minaccioso, anche se per regolare la valvola di scarico dal posto guida in modo da decidere autonomamente quando mostrare i muscoli occorrono altri 750 euro.

Il prezzo finale è da supercar

Alla fine, per avere un’Audi RS 6 Avant griffata Wheelsandmore con una potenza incredibile, un assetto adeguato, ed un sound capace di far tremare i vetri occorrono 178.620 euro: un prezzo da supercar ma i 1010 CV giustificano l’investimento.

