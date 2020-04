Coronavirus: Autotrade & Logistics sanifica oltre 500 auto al giorno

La società del Gruppo Koelliker, leader nella logistica e supply chain automotive a livello europeo, avvia il processo di sanificazione di oltre 500 vetture al giorno.

Nel contesto della riapertura delle attività in Italia, a partire dal 4 maggio, il comparto automotive si troverà ad affrontare numerose sfide, tra le quali anche quella della sicurezza dal punto di vista sanitario. Per venire incontro a questa esigenza, Autotrade & Logistics, azienda del Gruppo Koellinker impegnata nella logistica e nella supply chain automotive a livello europeo, offre un servizio di sanificazione delle autovetture lungo tutta la filiera.

L’intento dell’importante società, che si pone come partner nella logistica integrata e importa auto in Italia da oltre 80 anni, è quello di garantire la sicurezza e la salvaguardia dei veicoli in questo difficile contesto di convivenza con il Covid-19.

Un servizio per tutta la filiera

Il processo di messa in sicurezza inizia nel momento in cui il veicolo raggiunge il Porto di Livorno, dove la società ha attracchi con priorità di scarico, e prosegue nella fase di gestione presso “Il Faldo”, una delle piattaforme logistiche dedicate alle automobili più grandi in Europa. La sanificazione vera e propria avviene però al momento della PDI (Pre Delivery Inspection), in cui il veicolo viene preparato per essere consegnato al concessionario.

Oltre allo stoccaggio, Autotrade & Logistics fornisce tutti i servizi di logistica integrata per assicurare che le autovetture siano gestite efficacemente dal centro di riconsegna fino all’uscita dai piazzali nei quali è possibile effettuare anche servizi di riparazioni meccaniche e di carrozzeria.

Come avviene il processo di igienizzazione

Per quanto riguarda la sanificazione, questa avviene con l’utilizzo di prodotti antibatterici PMC (Presidio Medico Chirurgico) appositamente testati contro il Covid-19 e utilizzati da personale qualificato che procede alla completa igienizzazione dell’abitacolo e del portabagagli. Inoltre, vengono applicati dei sigilli adesivi su porte posteriori, bagagliaio e porta lato passeggero al fine di certificare l’avvenuta sanificazione della vettura. C’è anche la possibilità di inserire all’interno dei veicoli un kit di sicurezza con tutti i dispositivi di protezione personale, come mascherina, guanti, panno usa e getta, gel igienizzante per mani e disinfettante detergente per l’auto.

Sanificate oltre 500 auto al giorno

”Da sempre attenta alle esigenze di sicurezza e qualità, oggi l’azienda può garantire che i veicoli siano messi ulteriormente in sicurezza lungo tutta la catena, dal momento dell’arrivo fino alla consegna attraverso l’introduzione di un servizio di sanificazione esteso a tutti i clienti, compresi i noleggiatori di vetture che hanno stoccaggi sulle piattaforme logistiche della società. Questo processo potrà permettere di mettere in completa sicurezza oltre 500 auto al giorno che vengono distribuite su tutto il territorio italiano. A questo si aggiunge poi il fatto che tutti i nostri autisti sono dotati di presidi personali e kit di pulizia, grazie ai quali siamo in grado di offrire anche la consegna della vettura sanificata al cliente finale su richiesta dei nostri partner” ha dichiarato Marco Armosino, General Manager Autotrade & Logistics S.p.A.