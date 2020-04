Mercedes-AMG A45 RS by Posaidon: bolide da 323 km/h

La Hot hatch della Casa di Stoccarda punta ancora più in alto grazie al kit di preparazione targato Posaidon capace di aumentare la potenza del bolide tedesco fino a 525 CV.

La Mercedes-AMG A45 S è una delle Hot hatch più potenti e prestazionali presenti sul mercato grazie all’uso di un potentissimo 2.0 litri turbo in grado di sprigionare sulla trazione integrale 4Matic la bellezza di ben 421 CV. Nonostante la potenza impressionante offerta da questa vettura di dimensioni compatte, il tuner Posaidon si è spinto ancora più in là mettendo a punto di un inedito programma di elaborazione in grado di aumentare ulteriormente le prestazioni della sportiva sviluppata dall’atelier di Affalterbach.

Ricca di carbonio

Battezzata Posaidon A45 RS, questa rivisitazione della media teutonica della Casa della Stella sfoggia un completo kit estetico-aerodinamico realizzato in fibra di carbonio che comprende feritoie maggiorate, baffi aerodinamici posizionati nella parte inferiore del paraurti anteriore, un’ala posteriore, un estrattore d’aria che ingloba i quattro scarichi sportivi e un set di cerchi full-carbon da 20 pollici.

Raggiunge quota 525 CV

Posaidon ha messo appunto per la A45 diversi step di elaborazione, tra cui spicca il più potente, caratterizzato dall’adozione di un turbo compressore maggiorato e da una nuova centralina ECU in grado di potenziare il quattro cilindri 2.0 litri turbo fino a quota 525 CV e 600 Nm di coppia massima. Secondo i dati diffusi dall’elaboratore, la A45 RS brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di ben 325 km/h, ottenuta anche grazie la rimozione della limitazione elettronica.

