Meddallion MD-A1 by CST Tires: 6 nuove misure per il pneumatico estivo

Disponibili sei nuove misure tutte in codice velocità Y (sino a 300 km/h) per cerchi da 17 e 18 pollici.

CTS Tires – brand specializzato in pneumatici distribuito in esclusiva per l’Italia da B.I.S. srl – amplia l’offerta del suo pneumatico estivo “Meddallion MD-A1” con l’introduzione di nuove misure che vanno ad arricchire quelle proposte nel listino 2020 introdotto alla fine dello scorso anno. Con l’arrivo del consueto cambio gomme stagionale, da effettuare nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, la clientela potrà quindi scegliere le Meddallion MD-A1 con sei nuove misure, tutte dotate del codice velocità Y (sino a 300 km/h) e omologate per cerchi da 17 e 18 pollici.

Performance e confort al top

Il Medallion MD-A1 può contare su una rinnovata mescola e su una produzione frutto delle più moderne tecnologie. Le sue caratteristiche tecniche offrono una perfetta trazione su fondi bagnati e nello stesso tempo una bassa resistenza al rotolamento, ottenendo così performance elevate e un grande comfort. Quest’ultimo è garantito dal design chiuso delle scanalature presenti sulla spalla, capace di favorire la silenziosità e il consumo omogeneo del pneumatico. Non manca inoltre una perfetta alternanza dei vari tasselli che offre l’assenza di fastidiose vibrazioni e una decisa ottimizzazione del rumore di rotolamento. il fenomeno dell’aquaplaning viene ridotto in maniera drastica dalla presenza di scanalature a doppio angolo posizionate sulla spalla della gomma, mentre i numerosi canali laterali sono stati studiati per ridurre le vibrazioni di tipo aerodinamico.

Le nuove misure

Ecco le nuove misure dei pneumatici disponibili:

MEDALLION MD-A1-94Y COPERTURA ESTIVA 225/45 ZR17 94Y MEDALLION XL TL ESR

MEDALLION MD-A1-95Y COPERTURA ESTIVA 225/45 ZR18 95Y MEDALLION XL TL ESR

MEDALLION MD-A1-98Y COPERTURA ESTIVA 235/45 ZR18 98Y MEDALLION XL TL ESR

MEDALLION MD-A1-97Y COPERTURA ESTIVA 245/40 ZR18 97Y MEDALLION XL TL ESR

MEDALLION MD-A1-100Y COPERTURA ESTIVA 245/45 ZR18 100Y MEDALLION XL TL ESR

MEDALLION MD-A1-92Y COPERTURA ESTIVA 225/40 ZR18 92Y MEDALLION XL TL ESR

Meddallion MD-A1 by CST Tires: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +8