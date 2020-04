Audi SQ7 by ABT: 510 CV per il SUV tedesco

Look rivisto e motore potenziato per la SQ7 che difficilmente passerà inosservata dopo la cura ABT

La nuova Audi SQ7 è un SUV con un motore a gasolio moderno che punta sul diesel anche per le prestazioni. La versione di serie presenta una carrozzeria rivista in chiave sportiva ma per qualcuno è fin troppo discreta, per cui ecco che arriva la cura ABT con cui rivitalizzare il corpo vettura e le prestazioni.

Tanta grinta con il kit estetico

Paraurti rivisti, prese d’aria più grandi e particolari aerodinamici specifici contraddistinguono l’estetica di questo SUV dopo la trasformazione operata da ABT. Con una sorta di splitter anteriore, uno spoiler posteriore più pronunciato e passaruota allargati la SQ7 del tuner tedesco non passa certo inosservata, abbandona la discrezione del modello di serie, indossa cerchi da 22 pollici e mette in mostra uno scarico che spunta dal paraurti in maniera minacciosa. La livrea nera poi fa il resto, con i tanti elementi nello stesso colore che contribuiscono a donarle un look dark da vera dura.

Abitacolo sontuoso dall’animo racing

L’interno non è certo da meno grazie al tripudio di pelle con finiture losangate per i sedili che si unisce ai tanti particolari in fibra di carbonio come quelli presenti lungo la plancia, a livello della chiusura degli sportelli, alla base dei sedili e persino sulla leva del cambio. Un look che si combina alla perfezione con gli schermi hi-tech dell’Audi e con gli altri particolari sportivi come la pedaliera in metallo ed il volante tagliato in basso.

Motore più potente per performance migliori

Ovviamente, non poteva mancare un upgrade per il propulsore che è già potente nella versione di serie, ma ai tuner, si sa, i cavalli non bastano mai, per cui ecco che arriva una cavalleria supplementare per passare dai 435 CV erogati dal V8 4.0 TDI di serie ai 510 CV dello stesso motore rivisitato da ABT, anche la coppia cresce e da 900 Nm arriva a 970 Nm. Il tutto è stato enfatizzato con un impianto di scarico sportivo che sottolinea il sound muscoloso dell’unità in questione.

