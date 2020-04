World Car of the Year 2020: vince Kia Telluride, Mazda3 premiata per il design

Il SUV full size coreano si aggiudica il premio più ambito, mentre la media nipponica riceve il riconoscimento per il suo affascinante design. Premiata anche la Porsche Taycan.

L’organizzazione dell’ambito premio “World Car of the Year” ha comunicato il risultato della votazione finale, che ha assegnato il premio principale a altri premi secondari, come ad esempio quello per il design e quello dedicato alle auto sportive.

Kia Telluride è la World Car of the Year 2020

La Kia Telluride è stata eletta World Car of the Year 2020 dopo aver battuto in finale la Mazda3 e la Mazda CX-30. Il SUV coreano è stato premiato per alcune distinte caratteristiche come il suo design originale e la versatilità offerta da un abitacolo spazioso e particolarmente pratico. Ricordiamo che Telluride è riuscita a conquistare dal 2019, anno del suo debutto ufficiale, ben 70 premi internazionali, tra cui il North American Utility Vehicle of the Year e MotorTrend SUV of the Year.

Mazda3 è World Car Design of the Year

La Mazda3 ha ricevuto l’ambito riconoscimento “World Car Design of the Year 2020” che premia il suo affascinante design frutto della filosofia stilistica Kodo. E’ la seconda occasione in cui un modello della Casa di Hiroshima vince questo importante premio, nel 2016 era infatti stato il turno della Mazda MX-5. Ricordiamo inoltre che quest’anno il costruttore giapponese celebra il centenario della sua nascita, un ulteriore e importante motivo per festeggiare il traguardo raggiunto.

“Prima di accettare questo premio, Mazda Motor Corporation vorrebbe esprimere la propria solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal nuovo Coronavirus” ha affermato Akira Marumoto, Representative Director, President e CEO di Mazda Motor Corporation, a margine della cerimonia dedicata al premio ricevuto. “Siamo davvero onorati di poter ricevere il premio World Car Design of the Year in questo anno speciale di celebrazione del centesimo anniversario della fondazione di Mazda. Continueremo a fornire ai nostri clienti prodotti, design, tecnologie ed esperienze unici.”

Lanciata nel 2019, la Mazda3 è il primo modello ad inaugurare l’ultima evoluzione del design Kodo, frutto di un attento studio capace di esaltare le linee della vettura attraverso la raffinatezza e il rigore di un’estetica minimalista “less is more” che prende ampia ispirazione dalla più antica tradizione artistica giapponese e alla bellezza dello spazio tra gli oggetti.

La Porsche Taycan vince due premi

Porsche dal canto suo è riuscita a conquistare ben due ambiti premi ottenuti dalla sua nuova supercar 100% elettrica Taycan. La “quattro porte” a zero emissioni della Casa di Zuffenhausen ha infatti primeggiato nelle categorie World Luxury Car e World Performance Car.

Kia Telluride: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +12