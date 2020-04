Porsche 911 Turbo S: ecco le personalizzazioni Exclusive Manufaktur

Il Costruttore teutonico ha diramato alcune immagini ufficiali che immortalano un esemplare della nuova 911 Turbo S personalizzato con componenti speciali.

Il reparto Exclusive Manufaktur che si occupa dei programmi di personalizzazione dei modelli Porsche ha svelato una inedita offerta di componenti speciali dedicati alla nuova Porsche 911 Turbo S. Il costruttore teutonico ha diramato una prima galleria di immagini ufficiali che immortala un esemplare della nuova 911 Turbo S personalizzato con una serie di accessori esclusivi che mostrano le numerose potenzialità del programma Exclusive Manufaktur.

Attingendo alla lunga lista di opzioni, la clientela potrà rendere la propria 911 Turbo S unica, plasmandola secondo i propri gusti estetici. L’esemplare protagonista delle foto che vi proponiamo sfoggia una livrea esterna Guards Red che impreziosisce anche le nuove minigonne, mentre il logo 911 posizionato sul retro della vettura è in nero lucido. Quest’ultima tinta viene ripresa anche su alcuni dettagli della nuova collezione di cerchi in lega che misurano 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore.

L’impianto di scarico a quattro vie dalla forma quadrangolare sfoggia una finitura di colore nero, mentre il colore rosso della carrozzeria viene ripreso anche per alcune finiture della console centrale e per il fondo del quadrante dello Sport Chrono e del contagiri. Non mancano rivestimenti di pelle nera personalizzati e il logo Turbo S stampato sul bracciolo e rivolto verso il guidatore.

La 911 Turbo S basata sulla generazione della 992 sfrutta un motore boxer 6 cilindri 3.8 biturbo in grado di sviluppare sulla trazione integrale 650 CV e 800 Nm, il tutto gestito dal cambio PDK otto marce. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 2,7 secondi e di una velocità massima di 330 km/h.

Nuova Porsche 911 Turbo S: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +33