Audi RS7-R by ABT: tuning estremo da 740 CV

Il preparatore tedesco è riuscito a spingersi oltre realizzando un inedito kit di preparazione estetica e meccanica decisamente esagerato.

L’Audi RS7 Sportback è una delle berline-coupé più potenti e prestazionali del mondo, grazie all’uso di un poderoso V8 biturbo da 4.0 litri in grado di scatenare sulla trazione integrale quattro la bellezza di ben 600 CV. Nonostante tutta questa abbondanza, il preparatore tedesco ABT è riuscito a spingersi oltre realizzando un inedito kit di preparazione estetica e meccanica conosciuto con il nome di ABT RS7-R, in grado di aumentare la presenza scenica e le prestazioni del modello tedesco in maniera esponenziale.

Look eccentrico e vistoso

La RS7-R sfoggia un’estetica a dir poco aggressiva e di sicuro effetto che difficilmente lascerà indifferente lo sguardo di chi l’ammira. Nelle galleria di immagini diffusa da ABT troviamo un wrapping molto vistoso capace di enfatizzare il body-kit utilizzato sulla vettura. Quest’ultimo è stato realizzato in fibra di carbonio e comprende tra le altre cose un’inedita griglia e uno splitter aerodinamico che impreziosiscono il frontale, non manca un nuovo set di cerchi in lega da 22 pollici appartenente alla linea “ABT High Performance HR”, mentre il posteriore è stato modificato con l’adozione di uno spoiler e di un nuovo estrattore d’aria chiamato ad ospitare i quattro terminali sportivi.

Decisamente più sobrio l’upgrade dedicato all’abitacolo della vettura che porta in dote nuovi rivestimenti in pelle e Alcantara per sedili e pannelli porta. La plancia inoltre sfoggia anche degli inserti in vera fibra di carbonio, così come il volante, anch’esso rifinito in alcantara e carbonio.

Un cuore da 740 CV

La parte più interessante di questa elaborazione trova posto sotto il lungo cofano anteriore dove batte il poderoso V8 biturbo da 4.0 litri dotato del programma di potenziamento “ABT Power R” che ha permesso di aumentare potenza e coppia da 600 CV e 800 Nm fino a quota 740 CV e 920 Nm. Chi teme un deterioramento dell’affidabilità della vettura non deve però preoccuparsi, considerando che tutte le modifiche sono garantite per 2 anni.

Prezzo da capogiro

Realizzata in una tiratura limitata di soli 125 esemplari, l’Audi RS7-R by ABT viene proposta al prezzo di 210.300 euro. Chi ha già acquistato una RS7 di serie (da 137.360 euro) può richiedere il kit al prezzo 69.900 euro.

Audi RS7-R by ABT: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +25