Mercedes-AMG G63 Storm Trooper by Mansory

Un pick-up esagerato da 850 CV realizzato in collaborazione con Philipp Plein

Se c’è un fuoristrada leggendario che nel tempo è diventato glamour indossando l’abito sportivo AMG, quello risponde sicuramente al nome Mercedes, nello specifico alla Classe G, oggi rivista ma sempre fedele al suo stile originale senza compromessi.

Con Mansory diventa un pick-up esclusivo

Ovviamente, nel corso degli anni non sono mancate le personalizzazioni tra cui quelle dello specialista Mansory che è tornato a cimentarsi con la Classe G realizzando quella che viene indicata con il nome di Mercedes-AMG G63 Storm Trooper. Ma non si tratta della classica G, in questo caso la vettura teutonica è diventata un pick-up aggressivo e lussuoso. Infatti, non mancano i particolari, come la livrea camuflage di chiara ispirazione militare, ma ci sono anche diversi elementi in fibra di carbonio e poi le coperture super ribassate su cerchi dalle dimensioni esagerate, da ben 24 pollici. Inoltre, troviamo delle luci a LED di colore rosso, un cofano anteriore arricchito con una grande presa d’aria, ed i rinforzi posizionati sul cassone. La partecipazione di Philipp Plein si evince dal logo presente al posto di quello Mercedes sulla calandra, sulla copertura della ruota di scorta, sul cassone e, all’interno, sui poggiatesta, sul cielo e sui pannelli porta dove c’è la scritta per esteso. Un abitacolo, quello di questa Classe G in formato pick-up, contraddistinto da una luce ambientale di colore rosso, che rende il tetto una sorta di cielo stellato, e da particolari camuflage presenti sui sedili e parte della plancia.

Un motore da 850 CV

Da sotto le portiere fuoriescono quattro scarichi che diffondono il sound poderoso del V8 biturbo che dovrebbe avere la stessa cavalleria della variante SUV di questa elaborazione denominata Star Troper, vale a dire ben 850 CV e 1.000 Nm di coppia massima. Simile a quello di quest’ultima è anche il prezzo, che non dovrebbe discostarsi troppo dai 700.000 euro richiesti per la vettura appena citata.

Mercedes-AMG G63 Storm Trooper by Mansory Vedi tutte le immagini +10