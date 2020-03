Goodyear e Lexus insieme per il futuro della mobilità elettrica

La futuristica show car 100% elettrica Lexus LF-30 Electrified è equipaggiata con pneumatici concept Goodyear sviluppati su misura.

Per festeggiare i 30 anni dalla nascita del marchio Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota ha svelato l’inedita LF-30 Electrified, futuristico prototipo che punta ad anticipare la mobilità elettrica del futuro. Svelato in anteprima sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Tokyo 2019 e presentato in streming in occasione del Salone di Ginevra 2020 che si è svolto in maniera virtuale, l’innovativo veicolo a zero emissioni vanta l’utilizzo di speciali pneumatici concept sviluppati da Goodyear in maniera specifica per questa vettura.

Lo pneumatico concept realizzati da Goodyear misura 285/35R24 e sposa alla perfezione il design moderno, elegante e sportivo della Lexus LF-30 Elecrified. Questa copertura è stata creata per ottimizzare al meglio l’erogazione della potenza sprigionata a terra dai motori elettrici di questa particolare vettura. L’obiettivo dei tecnici Goodyear era quello di migliorare le prestazioni e nello stesso tempo il confort offerto dalla LF-30 Electrified.

“Siamo orgogliosi di avere lavorato a questo progetto con Lexus, un’azienda che da 30 anni è pioniere dell’innovazione nella mobilità – ha dichiarato Mike Rytokoski, vicepresidente e direttore Marketing di Goodyear Europa che ha inoltre aggiunto – Questa collaborazione dimostra ancora una volta il ruolo essenziale che i pneumatici possono svolgere nel plasmare il futuro della mobilità elettrica.”

I pneumatici concept che equipaggiano la LF-30 Electrified vantano le seguenti caratteristiche:

Questi pneumatici favoriscono il raffreddamento dei motori elettrici perché l’aria fredda entra dalle prese d’aria posizionate sul paraurti anteriore e la struttura dello pneumatico ne dirige il flusso verso i motori elettrici, installati dietro ciascuna ruota.

perché l’aria fredda entra dalle prese d’aria posizionate sul paraurti anteriore e la struttura dello pneumatico ne dirige il flusso verso i motori elettrici, installati dietro ciascuna ruota. Grazie al suo rivoluzionario disegno e alla sua forma esterna, lo pneumatico Goodyear permette di ridurre l’attrito dell’aria , aumentando di conseguenza l’efficienza e l’autonomia della batteria.

, aumentando di conseguenza l’efficienza e l’autonomia della batteria. I bordi delle alette di raffreddamento che si trovano sugli pneumatici risultano ricoperti da un sottile strato di velluto che permette di minimizzare il rumore di rotolamento, con un conseguente aumento del confort acustico.



