Vega EVX: hypercar elettrica dallo Sri Lanka

La supercar prodotta in Sri Lanka, la Vega EVX è una delle nuovo proposte ad alte prestazioni ma fornite di propulsore elettrico.

La Vega EVX è la prima supercar elettrica progettata e costruita nello Sri Lanka, anche se per il momento non è altro che una concept car, seppur nei piani futuri dovrebbe diventare una vettura di serie, tanto che nel 2022 giurano sarà prodotta in 25 esemplari. Avrebbe dovuto essere presentata al Salone di Ginevra 2020, ma le note vicissitudini riguardanti il Covid-19 hanno impedito la presentazione sotto i riflettori della kermesse elvetica. Sicuramente come vettura esotica non avrebbe sfigurato al Salone dell’Automobile.

Caratteristiche La Vega EVX è la figlia di un progetto che nasce sei anni fa, quando prese vita questa azienda, che nel frattempo ha sviluppato e portato avanti molte e nuove competenze per quanto riguarda la progettazione di componentistica elettrica. Questa supercar è stata creata attorno a un telaio monoscocca in carbonio con sospensioni a quadrilateri, una soluzione che ha permesso un peso complessivo nell’ordine dei 1.900 kg. L’abitacolo è caratterizzato da schermi digitali, con molti dettagli realizzati in materiali ecologici e di recupero. Il motore elettrico sviluppa una potenza di oltre 800 CV con una coppia massima di 760 Nm, scatenati a terra tramite un sistema di trazione integrale a controllo elettronico che garantisce delle prestazioni davvero interessanti: lo scatto da 0-100 km/h viene coperto in 3,1 secondi.

Progetti futuri

Vega pensa di alzare l’asticella nel prossimo futuro, infatti si parla di una potenza di 1,4 MW, che corrispondono a oltre 1.900 CV, che dovrebbero permettere alla Vega di effettuare lo 0-100 km/h in meno di 2 secondi e di raggiungere i 380 km/h di velocità massima. Sorprendente è anche l’autonomia attesa, si parla di ben 750 chilometri. L’attesa si fa interessante.

