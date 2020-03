Formula E 2020: Da Costa su DS Techeetah vince in Marocco

Antonio Felix Da Costa vince l’e-Prix del Marocco, quinta tappa del calendario, sulla pista di Marrakech. Il pilota portoghese è leader della classifica.

La quinta gara del Campionato di Formula E 2020 si è tenuta a Marrakech, in Marocco, e a trionfare è stato Antonio Felix Da Costa del Team DS Techeetah. Il pilota portoghese ha avuto la meglio su Max Guenther, suo rivale nella corsa al primo gradino del podio. Il tedesco di BMW è riuscito a superare all’ultimo istante Jean-Eric Vergne, che ha concluso senza batteria ma sul terzo gradino del podio. Il weekend per quest’ultimo poteva essere disastroso, specie dopo le prove del venerdì e i guai fisici, ma alla fine ha portato a casa un ottimo terzo posto.

Le fasi di gara

Da Costa e Guenther hanno fatto una gara da testa fin dall’inizio, seguiti dai vari De Vries, poi Lotterer, Mortara e Buemi. L’olandese di Mercedes sembrava l’unico in grado di tenere testa ai fuggitivi, ma un Drive Through, per un eccesso di recupero energetico gestito dal software nelle fasi di inizio gara, lo ha messo fuori dai giochi. Dall’ultima posizione riuscirà a risalire fino all’undicesima. Vergne è poi riuscito a risalire con costanza dalle retrovie, mentre Porsche con Lotterer ha dimostrato ancora una volta di essere veloce ed efficace in qualifica, ma di perdere prestazione nel corso della gara. Il momento chiave della gara è stata l’attivazione dell’Attack Mode al giro 19, Quando mancavano 18 minuti. In questa fase Da Costa non ha perso la posizione su Lotterer e, da lì, è riuscito ad attaccare Guenther e riprendere la testa della gara fino al traguardo, mentre per Guenther è stato semplice tenere a bada Vergne.

Prossimo appuntamento a Roma

La Formula E ritorna in scena il 4 aprile prossimo con l’appuntamento di Roma, e Da Costa dopo questa vittoria si presenterà nella Capitale italiana da leader della classifica piloti. A Marrakech DS Techeetah ha sfiorato la doppietta, visto che oltre a Guenther su BMW, è finito sul gradino più basso del podio anche Vergne, con l’altra DS. A Roma vedremo se il team avrà la forza di confermarsi ancora così performante.