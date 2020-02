Nuova Audi A4 by ABT Sportline

Il preparatore tedesco ABT ha sviluppato una inedita linea di aggiornamenti meccanici dedicati ai propulsori diesel e benzina dell’Audi A4.

La nuova Audi A4 equipaggiata con il nuovo sistema mild hybrid è arrivata sul mercato lo scorso autunno con una vasta gamma di motorizzazioni diesel e benzina, comprese quelle più prestazionali che equipaggiano le versioni “S” e “RS”. Ora però, chi desidera regalare ancora più brio alle varie versioni del modello di segmento D della casa dei Quattro anelli può rivolgersi al preparatore ABT Sportline, da sempre specializzato nell’elaborazione dei modelli del Gruppo Volkswagen.

L’aggiornamento sviluppato dal tuner teutonico si basa sulla centralina di controllo ad alta tecnologia ABT Engine Control che permette un significativo aumento di potenza per la variante 45 TDI (+ 37 CV e +40 Nm) che da 231 Cv e 500 Nm passa a 268 CV e 540 Nm. I dati relativi agli aggiornamenti dedicati alle varianti 50 TDI e 45 TFSI, rispettivamente con 286 CV e 245 CV, saranno invece diramati in un secondo momento.

Per quanto riguarda la dinamica della vettura, ABT ha messo a punto per l’A4 un set di molle regolabili in altezza capaci di offrire alla vettura maggiore stabilità in curva. Le nuove molle permettono un abbassamento delle sospensioni regolabile tra i 14 e i 40 mm. Non manca inoltre un’inedita collezione di cerchi in lega che comprende le versioni: DR (19 e 20 pollici), ER-C (19 e 20 pollici), FR (20 pollici) e GR (20 pollici). Tutti i set di cerchi sono disponibili nelle tonalità nero mistico, nero opaco o nero lucido e rappresentano lo stato dell’arte per quanto riguarda le finiture estetiche.

