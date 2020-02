Toyota GR Supra: più cavalli per la versione USA

La versione 3.0 arriva a quota 387 CV mentre entra in gamma anche la motorizzazione 2 litri da 258 CV

La Toyota, grazie ad una partnership con la BMW, ha rilanciato un’icona come la Supra che è sbarcata negli USA forte di una grande tradizione. Adesso, in occasione del Model Year, la GR Supra vede l’arrivo di nuove motorizzazioni e di una versione speciale.

A91 Edition solo per 1.000 fortunati

Al vertice delle nuove proposte relative al listino statunitense della sportiva giapponese troviamo la serie speciale A91 Edition che verrà prodotta in soli 1.000 esemplari. Contraddistinta dai particolari in fibra di carbonio sulla carrozzeria, dai cerchi in lega in nero opaco con pinze dei freni rosse, e dagli interni con sedili in Alcantara, può essere scelta nelle specifiche livree Nocturnal e Refraction e con la sola motorizzazione 3 litri.

Il 3.0 cresce fino a 387 CV

Con modifiche ai collettori di scarico ed ai pistoni la versione 3 litri cresce di potenza, complice anche una rivisitazione dell’elettronica, e ora tocca quota 387 CV con una coppia massima di 449 Nm. In pratica, si è ripreso il percorso tecnico della Z4 M40i che negli USA ha già una potenza analoga che è ben superiore a quella della variante destinata al Vecchio Continente. Così, le prestazioni sono migliorate, soprattutto in accelerazione, con uno scatto da 0 a 96 km/h (0-60 miglia orarie) coperto in 3,9 secondi invece dei 4,1 secondi impiegati in precedenza.

Arriva anche il 2.0 turbo da 258 CV

Per chi è alla ricerca di una sportiva con una potenza meno importante ma pur sempre brillante fa il suo debutto in gamma USA anche il 2 litri da 258 CV e 400 Nm che sarà disponibile anche sul mercato europeo. Un’unità capace di ridurre consumi ed emissioni ma pur sempre gratificante a livello di guida con uno scatto da 0 a 60 miglia coperto in 5 secondi. Ovviamente, anche il prezzo sarà più basso in confronto a quello della variante più potente da 3 litri.

