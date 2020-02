Formula 1 2020: svelata la Red Bull RB16

La monoposto di Milton Keynes è scesa in pista per le riprese e le foto di rito con Verstappen

Dopo la première della nuova Ferrari, continua il valzer delle presentazioni in Formula 1 con le monoposto 2020 intente a contendersi le attenzioni di tifosi ed addetti ai lavori. Tra le più interessanti c’è senza dubbio la nuova Red Bull, che risponde al nome di RB16 e che ieri è scesa in pista a Silverstone per effettuare foto e video con Verstappen al volante.

Più curata nel frontale e nelle pance laterali

Come sempre, il punto di forza delle Red Bull figlie di Adrian Newey è il telaio, ma ci sono parti più in vista che sono cambiate per ottimizzare l’aerodinamica: si tratta del frontale, che sembra sporgere in maniera più importante, e delle pance, che sono più strette rispetto alla monoposto che ha corso lo scorso anno e più bombate nella parte posteriore. L’ala che caratterizza il retro della vettura invece presenta una soluzione con doppio pilone. Da segnalare anche il diffusore nel musetto e le tante pinne dell’ala anteriore viste anche su altre monoposto.

Tanta attesa per la power-unit

Ovviamente, ci si aspetta molto dalla power-unit di Honda, che lo scorso anno ha compiuto una crescita importante, e potrebbe essere arrivata ad un livello di sviluppo tale da garantire quella cavalleria per contrastare su ogni circuito Ferrari e Mercedes. Nella parte finale della scorsa stagione la Red Bull ha mostrato prestazioni motoristiche degne delle sue rivali, per cui è probabile che continui a crescere in questa direzione.

Verstappen è pronto per il titolo

Tra i punti di forza della squadra inglese c’è anche Max Verstappen, un pilota maturato nel 2019, quando è riuscito ad affiancare alle sue doti di guida straordinarie anche una saggezza tattica fondamentale per puntare ad un mondiale. A fianco a lui ci sarà Alexander Albon che ha ben figurato nel 2019 prima con la Toro Rosso e poi con la Red Bull, dimostrando di saper gestire bene la pressione di competere in un top team.

