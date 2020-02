F1: Mercedes verso l’addio al Circus nel 2021?

Secondo la rivista inglese Autocar, il Team Mercedes sarebbe pronto a lasciare la Formula 1, restando esclusivamente in veste di motorista.

Quello che riporta la rivista inglese Autocar ha del clamoroso, Mercedes potrebbe dire addio alla Formula 1 a partire dal 2021. La prossima stagione potrebbe essere l’ultima delle Stella di Stoccarda nella massima competizione motoristica su quattro ruote, dopo anni di totale dominio incontrastato, infatti dal 2014 al 2019 ogni volta Mercedes si è laureata campione del mondo costruttori e ha vinto il titolo piloti per cinque volte con Lewis Hamilton e una volta con Nico Rosberg. Il dato ancora più incredibile riguarda le vittorie: 89 su 121 GP disputati. Sempre Autocar sostiene che Toto Wolf, team principal di Mercedes, possa rilevare insieme a Lawrence Stroll, già patron della Racing Point, il team tedesco.

Daimler taglia i fondi

La rinuncia alla Formula 1 dipenderà dal prossimo Consiglio di Amministrazione del Gruppo Daimler, proprietario di Mercedes, in vista della riduzione delle spese. Il budget destinato alla F1 è di 400 milioni di euro, ma questo potrebbe aumentare in vista del 2021, anno in cui si vedrà un cambiamento del regolamento e in cui sono prospettati degli aumenti dello spese per supportare un nuovo sviluppo delle monoposto. La decisione dovrà essere confermata nelle prossime settimane, perché la F1 ha bisogno di 9 mesi di anticipo per accettare una rinuncia all’iscrizione al campionato.

Futuro da motorista?

In caso di addio Mercedes potrebbe continuare a sviluppare i motori ibridi nel centro tecnico di Brixworth (in Gran Bretagna) per venderli alle scuderie clienti, che al momento sono Racing Point, Williams e dal 2021 la McLaren. La Casa della Stella di Stoccarda manterrebbe ancora uno spazio vitale all’interno della F1 come motorista. Basterà attendere le prossime settimane per capire se tutti questi scenari ipotizzati si confermeranno divenendo realtà.