Renault: Luca de Meo è il nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault ha scelto Luca de Meo come Direttore Generale di Renault S.A. nonché Presidente di Renault s.a.s.

Il processo di selezione del Comitato Governance e Remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la Presidenza di Jean-Dominique Senard, ha scelto di nominare Luca de Meo in qualità di Direttore Generale di Renault S.A. nonché Presidente di Renault s.a.s., con effetto a partire dal 1° luglio 2020. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto de Meo l’uomo ideale viste le sue esperienze passate di successo, e soprattutto per le qualità dimostrate che saranno utili per lo sviluppo e la trasformazione del Gruppo Renault nel prossimo futuro. Nel frattempo, Clotilde Delbos, Direttore Generale di Renault S.A. ad interim, andrà avanti a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento di Luca de Meo. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltro deciso per la sua nomina in qualità di Vicedirettore Generale di Renault S.A., a partire dal 1° luglio 2020.

La scelta del Consiglio di Amministrazione

Jean-Dominique Senard, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: «Sono molto contento di questa nuova governance che costituisce una tappa decisiva per il Gruppo e per l’Alleanza. Luca de Meo è un grande stratega dotato di una perfetta visione di un mondo automobilistico in continua evoluzione. La sua esperienza, ma anche la sua passione per l’automobile lo rendono una risorsa di grande valore per il Gruppo. Ci tengo anche a ringraziare Clotilde Delbos che ha assunto la Direzione ad interim del Gruppo in modo eccezionale. Giorno dopo giorno, ha dimostrato di lavorare al servizio di Renault con impegno e determinazione. Insieme, e sostenuti da un nuovo Comitato Esecutivo ancora più forte, costituiranno un team di grande qualità, con una molteplicità di talenti, all’altezza delle ambizioni di Renault.»

La carriera

Luca de Meo aveva iniziato la sua carriera proprio in Renault, salvo poi fare esperienza prima in Toyota Europe e poi nel Gruppo Fiat, dove ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo. Nel 2009 de Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen. Nel 2012 ha ricoperto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1° novembre 2015 a gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Adesso lo aspetta una nuova avventura.

