Sulla Citroën C4 Cactus arriva la serie speciale C-Series, che aumenta la raffinatezza degli interni e degli esterni. SI pone al top di gamma.

Citroën C4 Cactus è stata rivista completamente nel 2018 rispetto alla prima generazione, ed è divenuta da subito un grande successo commerciale con oltre 140.000 esemplari venduti. Lo stile è moderno, fluido, dinamico, molto personale, e ha svolto un ruolo chiave per riuscire a conquistare una così nutrita clientela. La vettura è comoda e confortevole, e ha tutte le carte in regola per imporsi in un segmento di mercato così importanti e ricco di concorrenza agguerrita. La Casa francese presenta, quindi, la versione speciale C-Series della C4 Cactus, per renderla ancora più unica e particolare.

C-Series: dettagli esclusivi

Questa versione C-Series è arriva su C4 Cactus dopo aver fatto il suo esordio sulla C3 Aircross. Si tratta di una serie speciale che nasce per esaltare il design e il comfort, proponendo specifici colori e materiali, oltre a equipaggiamenti che garantiscono una vita a bordo migliore. Esternamente la C4 Cactus C-Series mantiene il design di berlina raffinata ed elegante, grazie all’abbinato al Pack Color Anodised Deep Red che prevede tocchi di colore a contrasto per Airbump e fendinebbia. Il badge distintivo in rilievo “C-Series”, decora le porte anteriori, sotto ai retrovisori. A disposizione ci sono varie tinte per la carrozzeria, sobrie ed eleganti, e vanno dal bianco (Pearl White o Polar White) al nero (Obsidian Black) passando per il grigio (Platinium Grey o Cumulus Grey). Gli interni sono specifici per la serie speciale “C-Series”, e vedono una plancia rivestita in TEP Grigio con cinghiette e fibbie sul lato del passeggero, che si abbina ai sedili Advanced Comfort, arricchiti da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte superiore dello schienale, che richiama i tocchi di colore sulla carrozzeria. Completano il quadro d’insieme i tappetini anteriori e posteriori specifici neri con impunture rosse.

Dotazione completa

Basata sulla versione Feel, la “C-Series” offre in aggiunta: i retrovisori esterni richiudibili elettricamente, la regolazione in altezza del sedile del passeggero e le tecnologie di connettività Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi. In più ci sono i vetri e il lunotto oscurati, che sottolineano il design fluido della C4 Cactus. Le motorizzazioni a disposizione sono: benzina PureTech e Diesel BlueHDi; PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6.