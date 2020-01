Smart: rinnovata la collaborazione con Enel X per le Box Station domestiche

Le nuove smart EQ fortwo e forfour, 100% elettriche, includono nel prezzo di listino anche la Juice Box da 3.7 kW e la sua relativa installazione.

Dopo aver abbandonato per sempre i motori termici e di conseguenza le emissioni inquinanti, il marchio Smart punta ad ottimizzare la fruibilità della nuova generazione di vetture 100% elettriche, smart EQ fortwo e forfour, con soluzioni ed infrastrutture di ricarica sempre più intelligenti e fruibili.

Una nuova wallbox per i modelli EQ

Il Costruttore di citycar a zero emissioni ha infatti annunciato di aver rinnovato la partnership con Enel X per quanto riguarda la fornitura della wallbox di ricarica domestica, riservata alla clientela che acquisterà una delle nuove vetture targate Smart. Ricordiamo inoltre che questa offerta risulta estesa anche alla gamma plug-in di Mercedes e ai prodotti firmati EQ, il brand che identifica le vetture 100% elettriche della Casa della stella a tre punte.

“Lo sviluppo della mobilità elettrica passa anche attraverso l’impegno e la cooperazione di tutti gli attori coinvolti e per questo siamo felici di proseguire in questa direzione con un partner affidabile, che condivide la nostra stessa visione – queste le parole di Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia che ha inoltre aggiunto – La partnership con Enel è frutto di un rapporto che dura ormai da più di dieci anni, iniziato con il lancio della prima smart electric drive, che prosegue oggi con la prima generazione smart, disponibile esclusivamente con motore elettrico. Una grande sfida che nel 2019, in Italia, ha già conquistato quasi 3.000 nuovi clienti.”

Partnership ricca di successi

Fino ad oggi, la collaborazione con Enel X è stata un elemento fondamentale per lo sviluppo della strategia di elettrificazione portata avanti da smart che si è tradotta nell’installazione di 1.200 wallbox nei parcheggi di altrettanti clienti italiani privati. Il debutto sul mercato italiano delle nuove smart EQ fortwo e forfour 100% elettriche avvenuto in questi giorni coincide con il lancio della nuova JuiceBox di Enel X, una generazione di wallbox ancora più sofisticata, dalle dimensioni più compatte e ora dotata di un proprio cavo di ricarica. La Juice Box da 3.7 kW e la sua installazione risultano inclusi nel prezzo della vettura, proposta con 3 anni di garanzia e manutenzione. Con un supplemento economico, la clientela potrà inoltre optare per una JuiceBox da 7,4 o 22 kW.

