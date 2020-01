Audi Q2 e A1 2020: le nuove versioni

Audi propone i MY2020 della Q2 e A1, due modelli destinati all’ambito urbano. Nuovi allestimenti sempre più ricchi e affascinanti.

Le due Audi che meglio si esprimono nel contesto cittadino, Q2 e A1, si sono rinnovate con le rispettive edizioni 2020 che esaltano il concetto di gusto, praticità ed esclusività.

Audi Q2 2020

Gli allestimenti proposti per la Q2 sono: Business, Admired, S line edition e Identity Black. Business è un pacchetto che si arricchisce quest’anno con il Cruise Control Adattivo (ACC), il display a colori da 3,5” per il conducente, i proiettori a LED anteriori e posteriori corredati da indicatori di direzione dinamici. Admired, invece, si dimostra più attento alla vita urbana aggiungendo i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, l’Audi Smartphone interface che stabilisce un collegamento con i cellulari iOS e Android e i cerchi in lega da 18”. Identity Black è contraddistinto da cerchi in lega Audi Sport da 19” a 5 razze a rotore in nero lucido, dal pacchetto look nero ampliato che include blade e le calotte dei retrovisori laterali in nero brillante, dai cristalli posteriori oscurati e dai terminali di scarico neri. I prezzi partono da 26.900 euro (1.0 TFSI da 116 CV) e da 28.100 euro.

Audi A1 2020

Audi A1 si aggiorna e inserisce il nuovo allestimento Identity Black, la top di gamma basato sul pacchetto S line edition, che può contare su cerchi in lega da 18” Audi Sport con design a 10 razze a stella nero lucido. Il nero si ritrova anche nei vetri laterali posteriori e nel lunotto posteriore. Il tetto è a contrasto cui si affianca il pacchetto di contrasto 2 in nero Mythos che riguarda le calotte dei retrovisori laterali e i profili esterni, enfatizzando la finitura bicolore della vettura. Identity contrast di Audi A1 Citycarver enfatizza l’alternanza del grigio e del nero e si completa con cerchi in lega da 18” con design a 5 razze in grigio a contrasto, il tetto e le calotte dei retrovisori laterali a contrasto in nero Mythos o in grigio Manhattan. Prezzi a partire da 22.200 euro per la Audi A1 Sportback (1.0 TFSI da 95 CV) e da 24.300 euro per la A1 citycarver con analogo motore. Il pacchetto Identity Black parte da 27.575 euro (1.0 TFSI da 116 CV), mentre l’Identity contrast ha un prezzo di 25.175 euro.