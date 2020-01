CES: anche Sony presenta il suo concept elettrico

Al CES di Las Vegas, Sony ha presentato la sua concept car 100% elettrica, la Vision-S. Si tratta di una vettura dalla grande tecnologia e prestazioni.

Un nuovo nome per il mondo delle quattro ruote è quello di Sony, il colosso giapponese famoso per l’elettronica di consumo, ha presentato al CES di Las Vegas la propria auto elettrica. Il prototipo in questione si chiama Vision-S ed è una vettura completamente a zero emissioni, concepita per affrontare la mobilità del domani, grazie a tutta la tecnologia avanzata di cui dispone Sony.

Guida autonoma

La concept di Sony è dotata di ben 33 sensori di vario genere, compresi sistemi radar che consentono di rilevare e riconoscere persone e oggetti all’esterno del veicolo, innalzando notevolmente la sicurezza. La Vision-S è una vettura che adotta la guida autonoma di livello 2.

Tripudio di tecnologia

Non poteva che essere così ricca di tecnologia la prima figlia a quattro ruote di Sony, infatti uno dei suoi grandi punti di forza riguarda l’infotainment. Nell’abitacolo sono presenti vari display per i posti anteriori e posteriori, in più vi sono anche schermate che permettono di vedere quello che viene proiettato sulle retrocamere. Questo veicolo nasce su una piattaforma EV di ultima generazione, che però non è stata specificata nel corso della presentazione.

A disposizione dell’auto ci sono una coppia di motori elettrici da 200 kW che consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e una velocità massima di di 240 km/h. Insieme a Sony, hanno collaborato delle importanti aziende come Bosch, Continental, NVIDIA e Qualcomm. La Vision-S rimarrà un esercizio di stile o in seguito diverrà un’auto di serie, magari in collaborazione con un costruttore?

Sony Vision-S Concept Vedi tutte le immagini +20