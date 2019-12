Bmw i3 Urban Suite per il CES di Las Vegas

All’alimentazione elettrica della compact premium bavarese si abbina un approccio di benessere attento all’ambiente per il passeggero.

Nei giorni in cui vengono ribaditi gli obiettivi di sviluppo del Gruppo in chiave eco friendly – ovvero 25 modelli elettrificati, almeno il 50% dei quali ad alimentazione 100% elettrica, attesi entro il 2023 –, mentre l’azienda raggiungeva quota 500.000 vetture ibride ed elettriche consegnate (una 330e ordinata da un cliente di Monaco di Baviera) e contestualmente al prossimo esordio di Mini Full Electric, Bmw iX3 (attese nel 2020) cui faranno seguito i4 e l’”elettro-SUV” iNext, Bmw punta i propri obiettivi sull’imminente edizione 2020 del CES Consumer Electronics Show di Las Vegas, in programma da martedì 7 a venerdì 10 gennaio.

Alla prima grande rassegna internazionale 2020, che come avviene da tempo vede una sempre più nutrita presenza dei “big player” del comparto automotive (in piena corrispondenza con lo sviluppo delle tecnologie multimediali di bordo e dei sistemi di auto connessa), il marchio bavarese svelerà una propria personale filosofia di “new mobility”. Il progetto, contrassegnato dall’hashtag #ChangeYourPerception, si chiama Bmw i3 Urban Suite: una rivisitazione del modello “zero emission” di fascia premium per Bmw presente sul mercato da più di sei anni, che nel prototipo atteso al CES 2020 porterà in dote un’ulteriore “vision” strategica: il raggiungimento, anticipano i tecnici di Monaco di Baviera, di “un’esperienza di mobilità interamente adattata alle esigenze individuali del passeggero”.

Un salotto che risalta il benessere dell’unico passeggero

Per raggiungere questo obiettivo, dettaglia Bmw, è stata presa “in prestito” una i3, all’interno ed intorno alla quale uno staff dell’azienda ha operato una sostanziale trasformazione, tanto negli equipaggiamenti quanto nell’immagine di insieme, in modo da rendere la compact elettrica di alta gamma ancora più esclusiva e modellata “a misura d’uomo”. Individuale, dunque; come del resto si annuncia la mobilità del futuro. Senza per questo dovere fare ricorso a soluzioni di livello superiore in materia di guida autonoma: il traguardo consisteva nel concentrarsi sui contenuti.

Nello specifico, Bmw i3 Urban Suite è stata oggetto di una completa riprogettazione del layout abitacolo: soltanto il sedile del conducente e la plancia sono rimasti invariati; mentre per l’ambiente interno – cui si accede attraverso le due porte dall’apertura “ad armadio” presenti sul lato destro di Bmw i3 – si è provveduto ad una sostanziale trasformazione, per conferire all’abitacolo, comunica Bmw, “L’atmosfera rilassata di un lounge hotel”. Per un passeggero: alle spalle del posto di guida, una sola poltrona fa bella mostra di sé; davanti ad essa, in luogo del sedile anteriore, è stato posizionato un poggiapiedi. Accanto alla poltrona, collocata nella zona posteriore dell’abitacolo, c’è un tavolino in legno, provvisto di lampada di lettura e finiture dedicate. A sua volta, la consolle centrale presenta un’”appendice” utile all’alloggiamento di un doppio portabicchieri con sistema di riscaldamento e refrigerazione delle bevande.

Esclusività ecosostenibile

L’intera rivisitazione dell’abitacolo di Bmw i3 si accompagna, nel prototipo i3 Urban Suite che verrà presentata al CES 2020 insieme ad ulteriori novità delle quali nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli, da un approccio di sostenibilità nella realizzazione del progetto. Oltre al modulo powertrain “zero emission”, Bmw i3 Urban Suite fa ricorso a materiali di riciclo per i rivestimenti e utilizza dettagli in legno certificato lavorati senza l’impiego di trattamenti dannosi.

Si potrà provare

In previsione della partecipazione al Consumer Electronics Show 2020, i vertici del Gruppo bavarese comunicano che una flotta di Bmw i3 “standard” è stata allestita specificamente nella inedita configurazione Urban Suite, per essere inviata a Las Vegas dove potranno essere individuate nelle strade della città, e saranno disponibili alla prova con autista, collegandosi ad una App dedicata per prenotare una corsa.

Bmw i3 Urban Suite per il CES 2020: prime immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6